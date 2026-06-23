가온전선, 경기도 대형 데이터센터 전력망 구축

이중 전원 체계 구축…전력 공급 안정성 강화

미국·국내 데이터센터 전력 인프라 사업 확대

[사진자료] 가온전선 군포 사업장 전경 0 가온전선 군포 사업장 전경. / 가온전선

가온전선이 국내외 데이터센터 전력 인프라 시장 공략을 확대하고 있다.가온전선은 경기도 지역 80MW급 대형 데이터센터 구축 사업에 수백억원 규모의 지중송전선을 공급한다고 23일 밝혔다.이번 사업은 데이터센터 운영에 필요한 전력 공급을 위한 전력망 구축 프로젝트로, 가온전선은 송전선로 자재 공급과 시공을 일괄 수행한다. 특히 상시 전원과 예비 전원을 모두 확보하는 이중 전원 체계를 구축해 전력 공급 안정성을 높일 계획이다.데이터센터는 대규모 전력을 연중 안정적으로 공급받아야 하는 만큼 전력망 구축 역량이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.최근 클라우드와 AI 서비스 확산으로 데이터센터 전력 수요가 증가하면서 전력 인프라의 중요성도 커지고 있다. 이에 따라 데이터센터 전력망 구축 시장 역시 지속적으로 성장할 것으로 전망된다.가온전선은 국내 MV(중전압) 케이블 시장 1위 기업으로 송전·배전 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 데이터센터 전력망 사업을 확대하고 있다. 미국 현지 법인 LSCUS는 글로벌 빅테크 기업들과 5조원 규모의 버스덕트 장기 공급 계약을 확보했다.이에 따라 가온전선은 데이터센터 외부 전력망용 케이블부터 내부 전력 분배용 버스덕트까지 공급하는 사업 구조를 구축하며 데이터센터 전력 인프라로 사업 영역을 확대하고 있다.정현 가온전선 대표는 "데이터센터 경쟁력은 안정적인 전력 공급에서 시작된다"며 "송전선로 공급과 시공 역량을 바탕으로 데이터센터 전력 인프라 시장을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.