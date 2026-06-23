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금호타이어, 레드닷 디자인 어워드 2관왕…미래 모빌리티 디자인 경쟁력 입증

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남현수 기자

승인 : 2026. 06. 23. 09:44

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'옴니 링' 디자인 콘셉트 본상…'로드벤처 RT' 이어 올해 두 번째 수상
모듈형 미래 타이어로 이동성·확장성 구현…iF 디자인 어워드도 수상
글로벌 3대 디자인상 잇단 성과…"프리미엄 브랜드 가치 강화"
[사진] 금호타이어 2026 레드닷 디자인 어워드 본상 수상작 옴니 링 (2)
금호타이어 '2026 레드닷 디자인 어워드' 본상 수상작 옴니 링./금호타이어
금호타이어가 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 '2026 레드닷 디자인 어워드'에서 2관왕을 차지하며 미래 모빌리티 디자인 경쟁력을 인정받았다.

금호타이어는 미래 모듈형 타이어 '옴니 링(Omni Ring)'으로 '디자인 콘셉트(Design Concept)' 부문 본상(Winner)을 수상했다고 23일 밝혔다.

앞서 금호타이어는 온·오프로드 겸용 타이어 '로드벤처 RT(ROAD VENTURE RT)'로 '제품 디자인(Product Design)' 부문 본상을 받은 데 이어 이번 수상까지 더해 올해 레드닷 디자인 어워드에서 2관왕을 달성했다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계적 권위의 디자인 시상식으로, 독일 iF 디자인 어워드, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

이번에 수상한 '옴니 링'은 미래 교통 환경에 맞춰 개발된 모듈형 콘셉트 타이어다. 다방향 이동이 가능하도록 설계됐으며, 모빌리티 플랫폼의 크기와 용도에 따라 타이어 모듈 수를 조절할 수 있는 것이 특징이다.

또 주행 환경에 따라 패턴을 달리 적용해 도심에서는 소음 저감과 효율성을, 고속 주행에서는 안정성과 성능을 높일 수 있도록 설계됐다. 해당 제품은 올해 독일 iF 디자인 어워드 '프로덕트 콘셉트' 부문에서도 본상을 수상한 바 있다.

김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무는 "금호타이어의 미래 비전을 담은 콘셉트 타이어가 세계적인 무대에서 좋은 평가를 받아 기쁘다"며 "앞으로도 빠르게 변화하는 모빌리티 환경에 발맞춰 미래 시장을 선도할 제품 연구개발에 더욱 매진하겠다"고 말했다.

한편 금호타이어는 올해 레드닷 디자인 어워드와 iF 디자인 어워드, 독일 디자인 어워드 등 글로벌 주요 디자인 시상식에서 잇달아 수상하며 디자인 경쟁력을 인정받고 있다.
남현수 기자

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