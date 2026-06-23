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한남대 대학원 체질개선...클러스터·연구펠로우 본격 시행

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최정현 기자

승인 : 2026. 06. 23. 10:40

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교육·연구·진로지원 연계, 연구중심 체계 구축
한남대 전경
한남대 정문./한남대
한남대학교 대학원이 대대적인 체질 개선에 나서 주목 받고 있다.

학과 간 공동교육과 융합연구를 활성화하고 우수 대학원생의 연구 몰입 환경을 조성하기 위해 '대학원 클러스터 제도'와 '이공계 전일제 연구펠로우 장학제도'를 본격 시행키로 했다.

23일 한남대에 따르면, '대학원 클러스터 제도'는 학문적으로 연계 가능한 여러 학과가 교과목, 세미나, 연구프로젝트 및 교육·연구 자원을 공동 활용하는 융합형 교육제도로 학생들은 소속 학과의 전공 교육을 이수하면서 다른 참여학과의 교과목과 공동연구에 참여할 수 있다.

이 제도를 통해 학과별 교육과정 운영의 한계를 보완하고 공동교과목과 융합연구를 활성화해 융합형 연구역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

연구 클러스터 제도와 함께 한남대 대학원은 우수한 이공계 대학생이 경제적 부담 없이 연구와 학업에 전념할 수 있도록 이공계 전일제 연구 펠로우 장학제도도 시행한다.

연구 펠로우는 연구계획, 학업성적, 연구 참여도 및 지도교수 추천 등을 종합적으로 평가해 선발하며 장학금 지원과 연구실 및 연구과제 참여 기회를 제공받는다.

대학원은 연구조교(RA), 교수 연구과제, 정부재정지원 사업 및 산학협력 프로젝트를 연계해 안정적인 연구지원 체계를 구축할 예정이다.

한남대 유천성 대학원장은 "클러스터 제도와 연구펠로우 장학제도를 안정적으로 정착시켜 우수한 인재가 연구에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "교육과 연구, 진로 지원까지 연계하는 연구중심 대학원 체계를 구축해 지역과 국가 발전에 기여하는 연구 인재를 양성해 나가겠다"고 밝혔다.
최정현 기자

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