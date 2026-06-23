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“대외 탓 말라”… 추미애, 경기 재정 부실 보고에 ‘레드카드’

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수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 06. 23. 10:41

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재정 부실 보고 강력 질타하며 세출 전반과 의사결정 재보고 명령
추미애
추미애 경기도지사 당선인은 지난 22일 '도정 현안 1차 회의'에서 경기도의 재정 상황에 대해 지적하며 공약사항을 포함한 조정 전반에 대한 대대적인 구조조정을 예고했다. /경기도지사직 인수위원회
추미애 경기도지사 당선인이 경기도의 현 재정 상황을 '파탄지경'으로 진단하며, 공약 사업을 포함한 도정 전반에 대한 대대적인 구조조정을 예고했다.

추 당선인은 지난 22일 경기도지사직 인수위원회(경기준비위) 회의장에서 열린 '도정 현안 1차 회의'에서 청년·주택, 교통, 재정 등 주요 현안에 대한 보고를 받은 뒤 이같은 입장을 밝혔다.

이 자리에서 추 당선인은 예산이 뒷받침되지 않는 공약은 추진이 어렵다고 강조하며, 실무진에게 현실성 있는 계획 수립을 강하게 주문했다. 또한 기존 사업에 대해서는 성과 평가를 바탕으로 지속 여부를 원점에서 재검토하고, 정책의 시급성과 절박성에 따라 사업 우선순위를 다시 정하라고 지시했다.

특히 재정 분야에 대해서는 위기 상황을 사전에 막지 못한 점을 지적하며, 위기의 원인을 외부 요인에만 돌리는 점을 비판했다. 이어 이날 보고된 재정 자료가 기존과 다르지 않고 부실하다며 도의 세부 사업과 출연금 현황 등 세출 전반과 당시 위기를 초래한 의사결정 과정까지 포함해 재정 상황을 전면적으로 다시 보고하라고 했다.

교통 분야에서는 출퇴근 문제 해결을 최우선 과제로 삼았다. 추 당선인은 '이동권은 기본권'이라고 강조하면서 자율주행 DRT(수요응답형 교통체계) 등 혁신 교통 수단 도입 의사를 시사했다.

아울러 자신의 핵심공약인 '수도권 원패스 도입'을 위해서는 수도권 광역지자체장들에게 적극적으로 제안할 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 수도권행정협의회에서 논의할 의제를 선제적으로 개발할 것을 실·국 관계자들에게 주문했다. 그는 또 경기 편하G 버스 신규 노선 확충, 서울시 버스 노선 연계 협의, 일산대교 인근 주민 출퇴근 시간대 통행료 무료화 추진 등도 관계 지자체와 협의하는 등 신속히 진행할 방침이다.

마지막으로 청년·주택 정책과 관련해서는 도유지를 활용한 역세권 청년주택 우선 공급과 청년 친화적 공간 조성을 지시했다. 추 당선인은 선거 기간 만난 소외 청년의 사례를 언급하며, 자립준비청년을 위한 주거비 지원 사업이 적기에 제공될 수 있도록 정보 접근성 및 홍보 방식을 개선하라고 강조했다.
엄명수 기자

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