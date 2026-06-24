현대차·기아, 한미일 ‘사이버보안 워킹그룹’ 출범

사이버 공격 공동대응

국가·업종 초월 협력 체계 구축

(사진) TED 사이버보안 워킹그룹에 대해 설명하는 현대차·기아 통합보안센터장 양기창 전무 0 TED 사이버보안 워킹그룹에 대해 설명하는 현대차·기아 통합보안센터장 양기창 전무 / 제공=현대차그룹

현대자동차·기아는 '한미일 경제대화(TED)' 내 사이버보안 워킹그룹을 창설하고 서울시 서초구 양재동에 위치한 현대차그룹 본사에서 첫 세미나를 개최했다고 24일 밝혔다.TED는 한국·미국·일본 정재계 주요 리더들이 모여 민주주의와 공동 번영을 위한 다각적인 기회를 발굴하고 경제 발전·국가 안보 등 포괄적 상호 이익 확대 방안을 논의하는 정책 세미나다. TED 내 특정 주제를 기반으로 소그룹이 결성된 것은 이번이 처음이다.최근 가상 공간과 물리 공간의 경계가 모호해지면서 사이버 공격은 빈번하고 복잡하게 발생하고 있다. 게다가 AI·IoT가 광범위하게 도입됨에 따라 공급망으로 연결된 기업들 간의 피해 확산 가능성 또한 커졌다.이러한 배경에서 현대차·기아는 다양한 국가와 업종이 모인 TED 회원사를 대상으로 소그룹을 결성, 글로벌 사이버 위협에 대한 공동대응이 가능하도록 보안 관련 동향과 운영경험, 모범사례 등을 정기적으로 공유할 방침이다.세미나에는 워킹그룹 참여사 및 국내 유명 대학 교수진 등이 참석해 사이버 보안 최신 동향과 전략 사례 등을 공유하고 AI 시대의 보안에 대해 전문가 토론을 진행했다. 현대차그룹 관계자는 "글로벌 공급망 연결성이 높아지는 만큼 국경을 넘어선 사이버보안 대응이 필수적"이라고 밝혔다.