닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

현대차·기아, 한미일 ‘사이버보안 워킹그룹’ 출범

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260624010008384

글자크기

닫기

강태윤 기자

승인 : 2026. 06. 24. 10:25

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

사이버 공격 공동대응
국가·업종 초월 협력 체계 구축
(사진) TED 사이버보안 워킹그룹에 대해 설명하는 현대차·기아 통합보안센터장 양기창 전무
TED 사이버보안 워킹그룹에 대해 설명하는 현대차·기아 통합보안센터장 양기창 전무 / 제공=현대차그룹
현대자동차·기아는 '한미일 경제대화(TED)' 내 사이버보안 워킹그룹을 창설하고 서울시 서초구 양재동에 위치한 현대차그룹 본사에서 첫 세미나를 개최했다고 24일 밝혔다.

TED는 한국·미국·일본 정재계 주요 리더들이 모여 민주주의와 공동 번영을 위한 다각적인 기회를 발굴하고 경제 발전·국가 안보 등 포괄적 상호 이익 확대 방안을 논의하는 정책 세미나다. TED 내 특정 주제를 기반으로 소그룹이 결성된 것은 이번이 처음이다.

최근 가상 공간과 물리 공간의 경계가 모호해지면서 사이버 공격은 빈번하고 복잡하게 발생하고 있다. 게다가 AI·IoT가 광범위하게 도입됨에 따라 공급망으로 연결된 기업들 간의 피해 확산 가능성 또한 커졌다.

이러한 배경에서 현대차·기아는 다양한 국가와 업종이 모인 TED 회원사를 대상으로 소그룹을 결성, 글로벌 사이버 위협에 대한 공동대응이 가능하도록 보안 관련 동향과 운영경험, 모범사례 등을 정기적으로 공유할 방침이다.

세미나에는 워킹그룹 참여사 및 국내 유명 대학 교수진 등이 참석해 사이버 보안 최신 동향과 전략 사례 등을 공유하고 AI 시대의 보안에 대해 전문가 토론을 진행했다. 현대차그룹 관계자는 "글로벌 공급망 연결성이 높아지는 만큼 국경을 넘어선 사이버보안 대응이 필수적"이라고 밝혔다.
강태윤 기자
관련기사

[취재후일담] 글로벌 축구팬 앞에 선 ‘EV5’…기아 브랜드 전략 통했다

정의선의 현대차 아트경영…한국과 글로벌 초지역적 협업

[시승기] 기아 셀토스 하이브리드, 400만원 더 비싸도 선택할 이유…

반등 절실한 제네시스… HEV·세대교체·가격 '3대 과제' 산적

현대차·기아 친환경차 비중 49.2%…4개월 연속 50%대

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기