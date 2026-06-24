무안군의회 당선인들 “전남광주통합특별시, 서남권 균형발전 보장해야”

“통합의 성공은 상생에 달렸다”

무안군의회 당선인들 입장 발표

무안군의회 0 무안군의회 당선인들이 전남광주특별시의 성공적 출범과 광주 중심의 일극 체제를 지양하고 균형발전 정책 마련 촉구 성명서를 발표하고 있다./이명남 기자

제10대 무안군의회 의원 당선인들이 전남광주통합특별시 출범과 관련해 광주 중심의 일극 체제를 경계하며 서남권을 포함한 전 지역의 균형발전 정책 마련을 촉구하고 나섰다.무안군의회 의원 당선인 일동은 24일 성명서를 발표하고 "전남광주통합특별시 출범은 전남과 광주의 상생 발전을 위한 역사적 전환점"이라며 "통합의 진정한 의미는 단순한 행정구역 통합이 아니라 모든 지역 구성원이 발전의 혜택을 함께 누리는 데 있다"고 밝혔다.당선인들은 전라남도청의 무안 이전이 서남권 발전과 전남 균형발전을 위한 국가적 결단이었다고 강조하며, 통합특별시 출범 이후에도 무안과 서남권이 균형발전의 핵심 거점 역할을 이어가야 한다고 주장했다.특히 최근 통합특별시장 당선인이 무안청사 상근 가능성을 언급한 것에 대해 의미 있는 발언으로 평가하면서도 "단순한 상근만으로는 부족하다"며 "행정 기능과 정책 지원, 지역발전 전략이 함께 뒷받침돼야 한다"고 강조했다.당선인들은 현재 광주와 전남 군 지역 간 산업·인프라 격차가 여전히 크다고 지적했다. 광주는 첨단산업과 도시 인프라가 집중된 반면 전남의 다수 군 지역은 인구 감소와 고령화, 의료·교육·교통 인프라 부족 등 복합적인 어려움을 겪고 있다는 것이다.또 서남권은 항만과 물류, 에너지 등 다양한 성장 잠재력을 보유하고 있음에도 기반시설 부족으로 발전에 한계를 겪고 있다며 통합특별시 차원의 적극적인 지원이 필요하다고 주장했다.아울러 무안군이 오랜 기간 군공항 이전 문제로 지역 갈등과 각종 규제를 감내해 온 만큼 정부가 "특별한 희생에는 특별한 보상"이라는 원칙에 따라 실질적인 지원책과 지역발전 정책을 마련해야 한다고 촉구했다.무안군의회 의원 당선인들은 △광주 중심이 아닌 통합특별시 전역의 균형발전을 보장하는 정책 수립 △서남권 희생에 상응하는 특별 지원 및 발전 대책 추진 △전남 서남권 지자체와 의회의 공동 대응 및 연대 강화를 요구했다.당선인들은 "전남광주통합특별시의 성공은 상생과 균형발전에 달려 있다"며 "서남권이 소외되지 않고 모든 지역이 함께 성장하는 통합특별시가 돼야 한다"고 밝혔다.