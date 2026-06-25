LG CNS, 에이전틱 AI 탑재한 자원관리 테스트 솔루션 출시

[사진1] 미국 올랜도에서 열린 SAP 사파이어 2026에서 에이전틱 AI 기반의 퍼펙트윈 ERP 에디션을 소개하는 모습 0 미국 올랜도에서 열린 SAP 사파이어 2026에서 LG CNS 관계자들이 에이전틱 AI 기반의 퍼펙트윈 ERP 에디션을 소개하는 모습./LG CNS

LG CNS가 에이전틱 AI를 탑재한 '퍼펙트윈 ERP(전사자원관리) 에디션'을 출시했다. 기존 ERP 시스템을 유럽 소프트웨어 기업 SAP의 최신 ERP로 전환하거나, 신규 ERP 시스템 오픈 전 발생 가능한 결함과 오류를 사전 점검하는 솔루션이다.25일 LG CNS에 따르면 퍼펙트윈 ERP 에디션은 에이전틱 AI가 테스트 시나리오 자동 생성, 발견된 오류의 원인 분석, 결과 보고서 작성 등을 자동으로 수행하는 게 특징이다. ERP 시스템은 재무, 제조, 구매, 물류, 인사 등 기업의 핵심 업무를 통합 관리하는 만큼 사전 검증해야 할 업무 범위와 시나리오가 방대하다.LG CNS는 에이전틱 AI가 각 업무 영역별 프로세스와 실제 운영 데이터를 분석해 테스트 시나리오를 자동 생성하도록 구현, 시나리오 설계 작업을 수 시간내 완료할 수 있도록 했다. 업무 담당자가 '어떤 업무 프로세스를 검증해야하는지', '이 업무에서 가장 적합한 테스트 케이스는 무엇인지' 등을 지시하지 않아도 AI가 스스로 판단해 최적의 테스트 시나리오를 생성한다.테스트 수행 과정도 에이전틱 AI로 자동화했다. 테스트 중 이상 징후와 오류 원인을 AI가 자동으로 파악하고, 후속 조치가 필요한 부분은 해결 방안까지 제시한다. 테스트 비전문가도 ERP 시스템을 보다 수월하게 검증하고, ERP 전환 프로젝트의 안정성과 완성도를 동시에 높일 수 있다. 에이전틱 AI는 테스트 수행 보고서 등 각종 산출물도 자동 생성해 테스트 결과를 보다 체계적으로 관리할 수 있도록 지원한다.LG CNS는 향후 퍼펙트윈 ERP 에디션을 자율형 테스트 솔루션으로 지속 고도화할 계획이다. 이를 위해 연내 AI 에이전트가 자율 협업하는 에이전트 오케스트레이션 체계를 구축, 테스트 시나리오 생성부터 실행, 분석, 오류 수정 및 검증까지 전체 라이프사이클을 스스로 수행하는 체계를 구현할 예정이다.최근 미국 플로리다주 올랜도에서 진행된 'SAP 사파이어 2026'에서는 단독 부스를 운영하며 퍼펙트윈 ERP 에디션을 선보여 높은 관심을 받았다. LG CNS는 국내 기업 중 유일하게 2024년부터 3년 연속 행사에 참가하며 SAP와의 협력 관계를 강화하고 있다. 지난 4월에는 일본 최대 규모 IT 전시회 '재팬 IT위크'에도 3년 연속 참가하며 일본 시장 공략에 속도를 내고 있다.내한신 LG CNS 엔터프라이즈솔루션사업부장은 "에이전틱 AI 기술을 접목한 퍼펙트윈 ERP 에디션을 기반으로 SAP 클라우드 ERP 전환 수요에 적극 대응해 글로벌 사업을 더욱 강화할 계획"이라며 "앞으로도 글로벌 고객들이 에이전틱 AI 기반의 지능형 업무 환경을 보다 신속하게 구현할 수 있도록 차별화된 AX 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.