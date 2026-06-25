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피지컬 AI의 모든 것, 성남이 검증한다…통합검증센터 구축

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성남 박준성 기자

승인 : 2026. 06. 25. 10:28

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성남하이테크밸리, 피지컬 AI 실증·인증 거점으로
성남 센터M지식산업센터
성남시 혁신지원센터가 입주해 있는 센터M 지식산업센터 전경./성남시
경기 성남시가 스마트 산업을 주도할 주역으로 떠오르고 있는 피지컬 AI 관련 사업의 가능성과 신뢰도 등을 검증하는 선도도시로 향하는 첫발을 뗐다.

피지컬 AI란 로봇이나 자율주행, 스마트 제조처럼 실제 환경에서 스스로 인식하고 판단하며 움직이는 인공지능을 뜻한다.

성남시는 산업통상부가 주관한 '2026년 제2차 산업혁신기반구축사업' 공모에서 최종 선정돼 국비 100억원을 확보했다고 25일 밝혔다.

이번 선정된 사업은 '혼합현실 기반 피지컬 AI 자율실험 기반 구축사업'이다. 총사업비는 174억원에 달하며, 다음달부터 2030년 12월까지 54개월간 추진된다.

사업의 핵심은 성남하이테크밸리 내 성남시 혁신지원센터 8층에 피지컬 AI 통합검증센터를 만드는 것이다. 성남하이테크밸리는 전자, 부품, 기계, 식품 등 3700여 제조기업이 몰려 있는 수도권 대표 산업단지다.

시는 이번 사업을 계기로 기존의 제조업에 인공지능 기술을 결합해 이 일대를 로봇, 자율주행, 스마트 제조 산업의 중심으로 키운다는 목표다.

관련 산업의 성장 가능성은 높지만, 기업들은 개발한 기술의 안전성과 신뢰성을 현장에 적용하기 전에 검증할 시설이 부족해 상용화에 어려움을 겪는 경우가 많았다. 시는 이러한 현장의 요구를 반영해 통합검증센터에 소프트웨어 검증, 하드웨어 검증, 실환경 검증 등 단계별 시험·평가 체계를 갖출 계획이다.

또 실환경 디지털맵과 학습데이터, 비정형 상황 시나리오 등이 반영된 혼합현실 기반 자율실험 환경도 구축한다. 이로써 실제 산업 현장과 비슷한 조건에서 제품과 서비스를 검증할 수 있도록 지원하는 것이다.

센터에서는 부품, 모듈, 완성 시스템 등 단계별 시험과 평가, 인증 서비스를 제공한다. 기술 지도와 시제품 제작 지원, 수요·공급기업 매칭, 전문 인력 양성, 국제 표준화 활동까지 함께 추진해 기업이 개발, 실증, 인증, 사업화 전 과정을 한곳에서 지원받을 수 있도록 한다는 계획이다.

또한 시는 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC) 표준 제안, 공인시험기관 인정 범위 확대 등을 통해 성남을 피지컬 AI 신뢰성 검증과 인증 분야의 선도 거점으로 키울 방침이다.

이 사업은 현재 성남시가 추진 중인 제조 AI 솔루션 개발지원센터 사업과도 연결된다. 데이터 학습과 모델 개발, 실증, 검증, 인증, 사업화까지 이어지는 지원체계가 성남하이테크밸리에서 마련되면, 지역 제조업의 AI 전환도 한층 빨라질 것으로 기대된다.

신상진 시장은 "이번 사업을 통해 성남의 피지컬 AI 실증·인증 기능을 강화하겠다"고 말했다.
박준성 기자

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