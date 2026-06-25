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전주시, 폭염 대비 이동노동자 쉼터 운영 확대…9월까지 상시 운영

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전주 박윤근 기자

승인 : 2026. 06. 25. 11:09

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지난해보다 2주 앞당겨 실시
2곳 운영…냉장 보관 생수 비치
전주시청사 전경
전주시청사 전경
전북 전주시는 여름철 폭염에 대비해 배달·대리운전·택배기사 등 이동노동자를 위한 쉼터 운영을 확대한다고 25일 밝혔다.

시는 예년보다 폭염이 장기화될 것으로 예상됨에 따라 쉼터 운영을 지난해보다 약 2주 앞당긴 지난 14일부터 시작했으며, 오는 9월까지 일요일을 포함한 상시 운영체계를 유지할 계획이다.

운영시간도 연장했다. 기존에는 월요일 오전 11시부터 일요일 새벽 3시까지 운영됐으나, 폭염기에는 다음 주 월요일 새벽 3시까지 운영시간을 연장해 주말과 휴일에도 이동노동자들이 쉼터를 이용할 수 있도록 했다.

현재 전주지역 이동노동자 쉼터는 완산구 효자동 서부신시가지와 덕진구 송천동 농산물도매시장 인근 등 2곳에서 운영되고 있으며, 배달노동자와 대리운전기사, 택배노동자 등 하루 평균 130여 명의 이동노동자가 이용하고 있다.

시는 쉼터 내 냉방시설을 안정적으로 가동하고, 냉장 보관한 생수를 비치해 무더위에 노출된 이동노동자들이 잠시 휴식하며 체온을 낮추고 수분을 보충할 수 있도록 지원한다.

또 폭염 기간에는 생수 비치량을 늘리고 냉방기기 작동 상태와 위생 관리도 수시로 점검할 예정이다.

이와 함께 시는 이동노동자의 안전망 강화를 위한 현장 지원도 병행하고 있다.

앞서 지난 17일에는 완산구 이동노동자 쉼터와 비보이광장 일원에서 배달 이동노동자를 대상으로 이륜차 무상 안전점검과 교통안전교육, 노무·건강 상담이 진행됐다.

임숙희 경제산업국장은 "이동노동자 쉼터가 무더위 속 안전한 휴식 공간으로 자리 잡을 수 있도록 운영에 만전을 기하겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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