칠곡군교통장애인협회, 국가유공자에 보행보조기 등 기부 ‘훈훈’

거동 불편한 고령 유공자 이동 편의 증진 및 보훈문화 확산 기여

칠곡군교통장애인협회, 국가유공자 위한 따뜻한 나눔 0 칠곡군보훈단체협의회 앞에서 정재성 칠곡군교통장애인협회장과 한홍원 칠곡군보훈단체협의회장 등 관계자들이 국가유공자들을 위한 지팡이와 실버카를 전달한 뒤 손가락으로 '럭키 칠곡' 포즈를 취하며 기념촬영을 하고 있다/칠곡군

경북 칠곡군에서 국가를 위해 헌신한 유공자들의 안전한 일상을 돕기 위한 따뜻한 나눔의 손길이 이어져 지역사회에 훈훈함을 더하고 있다.칠곡군은 칠곡군교통장애인협회가 칠곡군보훈단체협의회를 방문해 국가유공자들을 위한 지팡이 50개와 실버카(보행보조기) 2대 등 총 100만원 상당의 물품을 기부했다고 25일 밝혔다.지난 23일 진행된 이번 기부는 국가유공자들의 건강하고 안전한 일상생활을 지원하고, 지역사회가 함께하는 보훈문화 확산에 기여하고자 마련됐다.이날 전달된 보행 보조 기구들은 거동이 불편한 고령의 국가유공자들에게 전해져 이동 편의 증진과 생활 안정에 쓰일 예정이다.정재성 칠곡군교통장애인협회장은 "오늘의 대한민국을 있게 한 국가유공자 여러분의 희생과 헌신에 깊이 감사드린다"며 "작은 정성이지만 국가유공자들의 건강한 삶에 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.한홍원 칠곡군보훈단체협의회장은 "국가유공자들을 위해 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 정재성 회장님과 협회 회원 여러분께 감사드린다"며 "전달받은 물품은 꼭 필요한 분들에게 소중히 전달하겠다"고 화답했다.한편 칠곡군교통장애인협회는 장애인 권익 증진과 복지 향상을 위한 사회공헌활동은 물론, 지역 내 소외계층을 위한 봉사에도 적극 나서고 있다.