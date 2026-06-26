제한적 가동, 전북 군산조선소, ‘완전 정상화’ 눈 앞

제이오션중공업, 26일 자산 양수도 계약 및 사업협력 최종 서명

HJ중공업 영도조선소 전경. (제공=HJ중공업) 0 HJ중공업 영도조선소 전경./HJ중공업

제한적으로 가동해 왔던 전북 군산조선소가 마침내 '완전 정상화'를 향한 역사적인 첫걸음을 내디뎠다.군산시는 26일 오후 2시 HD현대중공업 군산조선소 본관에서 HD현대중공업과 제이오션중공업 간 '군산조선소 자산 양수도 및 사업협력 계약'이 체결됐다고 밝혔다.이는 지난 3월 13일 에코프라임마린퍼시픽(유)과 HD현대중공업이 체결한 자산 양수도 합의각서(MOA)의 결실이다. 제이오션중공업은 HJ중공업 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽이 설립한 특수목적법인(SPC)이다.서명식에는 계약 당사자인 HD현대중공업 금석호 사장(양도인)과 제이오션중공업 하화정 대표(양수인)를 비롯해 김재준 군산시장 당선인, 김윤덕 국토교통부 장관, 김의겸·박희승 국회의원, 이원택 전북도지사 당선인 등 국회·정부·지역 정·관계와 언론계 주요 인사들이 참석해 군산조선소 완전 정상화에 대한 기대감을 높였다.군산조선소는 2017년 가동 중단 이후 지역 경제에 깊은 아쉬움을 남겼고, 2023년 블록 생산 재개로 재가동의 물꼬를 텄으나 선박 건조까지 이어지지 못해 완전 정상화를 염원하는 시민들의 기대에는 미치지 못했다. 이러한 가운데 성사된 이번 계약은 조선업 르네상스 시대에 발맞춰 군산 조선산업 전반의 재도약을 이끌 결정적 토대로 평가된다.김재준 군산시장 당선인은 "이번 본계약은 군산 경제의 부활과 조선 생태계 복원을 알리는 가슴 벅찬 이정표"라며 "취임과 동시에 전북도, 중앙부처와 긴밀히 협력해 군산조선소의 조기 정상 가동과 경쟁력 확보에 속도를 내겠다"고 밝혔다.김 당선인은 이어 "선박 신조의 최대 관문인 선수금환급보증(RG) 문제 해결을 위해 중앙부처와 금융권을 적극 설득하고, 숙련 인력의 신속한 확보와 협력사 지원, 친환경·스마트 조선소로의 전환에 모든 행정적·정책적 역량을 결집해 흔들림 없이 추진해 나가겠다"고 강조했다.