구미를 미식관광 성지로…경북도, K-푸드로드 공모사업 선정

구미 k푸드 구상도. 0 경북 구미 K-푸드로드 구상도. / 경북도.

라면과 치킨, 김밥 관련 축제로 명성을 쌓아가고 있는 경북 구미시에 미식과 관광을 연계하는 K-푸드로드가 조성된다.경북도는 28일 구미시가 문화체육관광부의 올해 추진한 '대한민국 K-푸드로드 문화관광 활성화 사업' 공모에 선정됐다고 밝혔다.K-푸드로드 사업은 단순한 먹거리 골목을 넘어, 지역의 K-푸드와 문화를 결합한 음식 특화 거리를 조성해 글로벌 관광 명소로 육성하는 사업이다. 공모사업에 선정된 구미시에는 앞으로 3년간 30억원의 사업비가 지원된다.이번에 선정된 'K-푸드 페어링 9미(味) 로드, 미식과 청년 문화가 만나는 길'은 구미의 대표 미식 자원인 9미와 K-푸드 3대 장(라면·치킨·김밥)의 원조성, 연간 75만명의 방문객이 찾는 3대 미식 축제(라면·푸드·야시장)를 기반으로 청년 문화와 창업생태계를 유기적으로 연계한 것을 높이 평가 받았다.구미 송정맛길을 핵심 거점으로 조성되는 K-푸드로드는 게릴라 팝업 페스티벌과 버스킹 및 문화예술 보부상 프로그램 등 상설 문화예술축제, 쿠킹 클래스 연계 가스트로 투어 등 상설 문화관광 체험프로그램, 특화거리 조성과 통합 브랜딩·마케팅, 청년 창업 지원 등을 중점 추진한다.발굴된 9미는 지역 경제 활성화를 위해 대한민국 소울푸드인 라면과 결합한 '9미 라면 페어링' 특화 메뉴로 개발, 판매에 나설 계획이다.경북도는 선정된 구미 K-푸드로드를 도내 K-미식 관광의 대표 선도 사례로 육성해 궁극적으로는 향후 도내 전역을 아우르는 권역별 글로벌 K-푸드 미식 관광벨트로 경북 관광 패러다임의 한 축을 미식으로 채워나갈 계획이다.이철우 지사는 "관광객 선호도와 만족도를 결정짓는 것은 바로 음식이며, 그 자체가 곧 여행의 동기이자 목적"이라며 "미식관광을 도정 핵심 과제로 집중 육성해 K-한류의 세계적 확산과 함께 침체된 지역상권을 살리겠다"고 말했다.