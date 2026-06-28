닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

KT, 광화문 월드컵 응원 현장서 ‘5G 네트워크 안정성’ 확인

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260628010009620

글자크기

닫기

연찬모 기자

승인 : 2026. 06. 28. 09:58

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[사진2] KT 5G 네트워크 슬라이싱 실증
KT 관계자들이 광화문 월드컵 거리응원 현장에서 5G SA 네트워크 슬라이싱 실증 테스트를 진행하고 있는 모습./KT
KT는 광화문 일대 월드컵 거리응원 현장에서 5G SA(단독모드) 기반 네트워크 슬라이싱 기술을 통해 통신 안정성을 확보하는 실증 테스트를 진행했다고 28일 밝혔다.

이번 실증은 수만명이 운집한 대규모 도심 행사 환경에서 통신망을 분리하고, 행사 운영을 위한 전용 통신 환경을 구현했다는 점에서 의미가 있다.

KT는 행사 운영의 안정성을 확보하기 위해 진행요원과 서울시·종로구 공무원 등에게 별도의 네트워크 자원을 할당하고, 일반 이용자 트래픽과 논리적으로 분리된 통신 환경을 구성했다. 이를 통해 무전형 커뮤니케이션, 현장 상황 공유, 긴급 대응 연락 등 필수 통신이 혼잡 상황에서도 안정적으로 유지될 수 있도록 했다.

네트워크 슬라이싱은 하나의 5G 네트워크를 여러 개의 가상 네트워크로 나눠 서비스별로 필요한 자원을 각각 할당하는 5G SA의 핵심 기술이다. 트래픽이 몰리는 상황에서도 특정 용도의 통신을 안정적으로 제공할 수 있다. KT는 혼잡 상황을 가정한 환경에서 슬라이싱 적용 단말과 일반 단말 간 통신 품질 차이를 비교 확인했다. 안전요원들이 주변 통신 부하의 영향을 받지 않고 긴급 상황에서도 안정적인 통신 채널을 활용할 수 있음을 검증했다.

김영설 KT 커스터머사업본부장은 "이번 실증은 5G SA 네트워크 슬라이싱이 단순한 망 분리를 넘어 고객의 목적과 상황에 맞춰 통신을 설계·제공하는 새로운 사업 모델로 발전할 수 있음을 보여주는 출발점"이라며 "슬라이싱 기술을 토대로 B2B·B2C 영역에서 새로운 솔루션을 제공하고, 메가 이벤트·산업 현장·공공 안전 등 다양한 분야로 통신의 가치를 확장해 나가겠다"고 밝혔다.
연찬모 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기