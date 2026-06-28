SK 주도 대한민국 AI 기업 연합체 K-AI 얼라이언스 ‘유나이트 2026’ 개최

지난 26일(현지 시간) 미국 실리콘밸리서 진행

SK 관계자·회원사·빅테크 관계자 60여 명 참석

글로벌 사업 지원 'K-AI 얼라이언스 2.0' 공개

사진1 (1) 0 지난 26일(현지 시간) 미국 실리콘밸리 멘로파크에서 K-AI 얼라이언스가 유나이트 2026을 진행하는 모습. /SK

SK 최고협의기구인 수펙스의 AI위원회가 주도하고 있는 대한민국 AI 기업 연합체인 K-AI 얼라이언스가 '유나이트 2026'을 개최했다. 이는 AI 산업 중심지인 실리콘밸리에서 K-AI 얼라이언스 회원사와 글로벌 투자자 등이 모여 글로벌 사업 협력 기회를 모색하는 연례 행사다.28일 SK는 지난 26일(현지 시간) 미국 실리콘밸리 멘로파크에서 행사를 진행했다고 밝혔다. 이 자리엔 유영상 SK AI위원장·하민용 SK텔레콤 AI DC개발본부장·정희진 SK하이닉스 아메리카 벤쳐 인베스트먼트 부사장 등 주요 SK 관계자와 몰로코·베스핀글로벌·리벨리온, 임프리메드 등 K-AI 얼라이언스 회원사, 탑 하베스트 캐피털·퀀텀 프라임 벤처스 등 글로벌 벤처캐피털(VC), AWS 등 빅테크 관계자 등 약 60여 명이 참석했다.K-AI 얼라이언스는 지난 2023년 2월 SKT 주도로 출범한 AI 기업 연합체로 대한민국의 AI 혁신 기업들이 글로벌 시장 진출과 AI 생태계 활성화를 추진하기 위해 결성됐다. 출범 당시 7개 기업으로 시작해 현재는 AI 반도체부터 인프라, 모델, 애플리케이션 등 AI 주요 분야를 아우르는 50개 회원사가 참여하고 있다.회원사 중 35% 정도가 미국, 싱가포르, 일본 등 해외에 본사를 두고 있어 해외 투자자들에게 한국을 중심으로 성장한 유망 AI 기업들을 한 자리에서 만날 수 있는 창구 역할도 수행하고 있다. 특히 올해부터는 K-AI 얼라이언스 운영 주체가 SKT에서 SK 수펙스추구협의회 산하 AI위원회로 확대 개편되면서 그룹 차원의 AI 협력 플랫폼으로 역할을 확대하게 됐다는 게 SK 측 관계자 설명이다..이날 행사에서 K-AI 얼라이언스는 회원사 간 협력과 글로벌 사업 지원을 한층 강화하기 위한 중장기 운영 전략인 'K-AI Alliance 2.0'을 처음 공개했다. K-AI Alliance 2.0은 기존의 네트워킹 중심 협력을 넘어 SKT, SK하이닉스, SK AX 등 주요 멤버사와의 공동 기술 개발, 사업 검증(PoC), 신규 서비스 발굴, 글로벌 고객 확보 등을 확대함으로써 다양한 협력 기회를 확보하는 플랫폼으로 성장한다는 내용이 골자다.이어 스티브 장(Steve Jang) 킨드레드 벤처스 대표는 '실리콘밸리 투자자가 전망하는 AI의 미래'를 주제로 기조연설을 진행했다. 장 대표는 실리콘밸리의 최신 투자 및 기술 트렌드를 소개하고 K-AI 스타트업들의 글로벌 성장 기회에 대한 인사이트를 공유했다.임프리메드·사운더블헬스·리얼월드·가우스랩스·프라임마스·망고부스트·파네시아 등의 회원사들이 글로벌 투자자들을 대상으로 기업 설명회를 진행했고, 채널코퍼레이션·하이퍼엑셀·프라임마스·파네시아 등 신규 K-AI얼라이언스 회원사의 소개도 이어졌다. 마지막으로 AI 분야 전반에 걸친 병목 현상과 해결 방안, AI 반도체 산업 전망 등을 주제로 한 패널 토론이 진행되며 글로벌 AI 산업의 변화와 기회를 논의하기도 했다.송지영 사운더블헬스 대표는 "K-AI 얼라이언스는 개별 기업이 구축하기 어려운 글로벌 네트워크와 사업 기회를 확보할 수 있는 의미있는 플랫폼"이라며 "AI 산업의 중심지인 실리콘밸리에서 글로벌 투자자와 파트너들을 직접 만나 최신 시장 동향과 경험을 공유할 수 있었다"고 말했다.유영상 SK AI위원장은 "AI 산업은 단일 기업이 독자적으로 모든 경쟁력을 확보하기 어려운 시대로 접어들고 있으며, AI 풀스택 생태계가 유기적으로 연결될 때 비로소 실질적인 혁신이 가능하다"며 "지속적인 멤버사 확대와 글로벌 네트워크 강화를 통해 투자자와 빅테크가 가장 먼저 찾는 글로벌 AI 생태계 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 강조했다.