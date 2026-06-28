LG 스마트코티지 신제품 출시…고객 맞춤형 주거 솔루션 사업 확대

20평대 모델 MONO Core 72·82 2종

29일부터 2개월간 김포서 일부 전시

[사진1] LG 스마트코티지, B2B 맞춤형 20평대 신제품 출시 0 LG 스마트코티지, B2B 맞춤형 20평대 신제품 출시 관련 사진. /LG전자

LG전자가 모듈러 주택 'LG 스마트코티지' 신제품을 출시하며 고객 맞춤형 주거 솔루션 사업을 확대한다. LG 스마트코티지는 AI 가전 및 냉난방공조 기술을 집약한 모듈러 주택이다.28일 LG전자는 20평대 단층형 모델인 'MONO Core 72(면적 72.9㎡·약 22평)'와 'MONO Core 82(면적 82.1㎡·약 24평)'를 출시한다고 밝혔다. 회사는 그동안 축적한 고객 의견과 시장 수요 데이터를 분석해 기존 모델 대비 사용 면적을 넓히고 평당 가격을 낮췄다고 설명했다.두 제품은 방 2개와 거실, 주방, 욕실로 구성된다. MONO Core 82는 MONO Core 72 대비 한쪽 방을 확장해 보다 넓고 여유로운 생활 공간을 제공한다.신제품은 첫 20평대 제품으로 기존 모델 대비 공간이 넓어 주거뿐 아니라 기업 연수원, 레저·숙박 시설 등 상업용으로도 활용도가 높은 게 특징이다. 고객이 공간별 가구와 수납 구성, 가전과 IoT 기기, 평면 배치, 외장재 등을 직접 선택할 수 있도록 옵션 체계를 세분화해 사용 목적에 맞게 꾸밀 수도 있다. LG전자 측은 "공간을 모듈화해 주변 환경에 맞게 현관 방향이나 지붕 형태를 변경하는 것도 가능하다"고 했다.내부에는 AI 홈 허브 '씽큐 온(ThinQ On)'을 비롯해 스마트 도어락, 스마트 스위치 등 IoT 기기들과 시스템에어컨, 콘덴싱 보일러가 기본으로 적용된다. 고객은 '씽큐 온'을 활용해 일상 언어로 AI와 대화하며 주거 공간 내 다양한 기기를 통합 관리할 수 있다. AI 가전, 환기 솔루션, 태양광 패널 등 다양한 옵션을 추가해 라이프스타일에 맞는 공간을 구현할 수도 있다.MONO Core 72와 MONO Core 82 가격(VAT포함)은 각각 1억 9950만원, 2억 2350만원부터 시작하며 선택한 옵션과 설치 환경에 따라 달라진다. 기존 제품들 대비 평당 가격을 비교하면 최대 76% 저렴한 셈이다.고객은 LG 스마트코티지 홈페이지에서 설치 부지 선정부터 제품 타입, 가구 패키지, 외부·인테리어 색상 및 마감 소재까지 가상으로 선택하고 예상 비용도 확인 가능하다. 고객이 현장 실사를 신청하면 전문 매니저가 현장을 방문해 배송 가능 여부와 토지 분석, 계약 절차 등 맞춤형 상담을 제공한다.회사는 고객들이 LG 스마트코티지 신제품을 직접 체험할 수 있도록 오는 29일부터 2개월 동안 현대프리미엄아울렛 김포점에 MONO Core 72를 전시한다. 내부에는 AI 가전과 IoT 기기, 냉난방공조(HVAC) 기술을 집약한 풀옵션 사양이 적용돼 방문객들은 차별화된 AI 홈을 경험할 수 있다. 1대 1 도슨트 투어·맞춤 상담은 홈페이지를 통해 사전 예약할 수 있다.조연우 LG전자 스마트코티지 컴퍼니 대표는 "신제품은 더 넓어진 공간과 합리적인 가격으로 주거는 물론 기업 연수원, 레저·숙박 시설 등 다양한 수요를 만족시키는 혁신적인 주거 솔루션이 될 것"이라며 "AI 기술과 맞춤형 공간 경험을 결합해 새로운 고객 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.