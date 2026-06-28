“통신 인프라로 사회문제 해결”…LGU+, 제주포럼서 사회공헌 사례 공유

0629 LG유플러스, 제주포럼2026에서 사회공헌 혁신 활동 발표(가로1) 0 이명섭 LG유플러스 CSR혁신팀장이 26일 제주 서귀포시에서 열린 '제주포럼 2026'에서 발표하는 모습./LG유플러스

LG유플러스는 지난 26일 제주 서귀포시에서 열린 '제주포럼 2026'에서 사회공헌 활동 중심의 기업 혁신 사례를 발표했다고 28일 밝혔다.올해 제주포럼은 'AI와 디지털 혁신 시대의 글로벌 거버넌스와 협력'을 핵심 의제로 정하고, 한중일 3국 협력사무국(TCS)이 주관한 '한중일기업가포럼 2026: 동아시아 인구구조 변화와 기업 혁신의 역할' 세션을 진행했다. LG유플러스는 국내 통신업계 중 유일하게 기업 혁신 사례를 발표했다.이번 세션에서 이명섭 LG유플러스 CSR혁신팀장은 "고령화 시대 대응을 위해 새로운 사업을 만드는 것뿐 아니라 기존에 존재하던 서비스와 사업을 사회적 관점에서 재설계하는 것이 중요한 혁신 방향"이라고 강조했다. 또 "통신 서비스 이용 과정에서 발생하는 문제를 단순한 고객 이슈가 아니라 사회 문제로 확장해 바라보고, 이를 해결하는 과정에서 새로운 가치가 만들어진다"고 말했다.LG유플러스는 재난 상황에서 통신 인프라를 활용해 이재민 대피소에 와이파이와 충전 설비를 지원하고, 보조배터리 대여와 재난 대응 차량을 운영하는 등 통신 사업 역량을 기반으로 한 지원 활동을 이어왔다. 반려동물 동반 대피가 어려운 현실을 반영해 전용 구호소를 운영하는 등 제도의 사각지대를 보완하는 활동도 추진하고 있다.아동 대상 지원에서도 기존 구조를 보완하는 접근을 시도하고 있다. 이재민 대피소 내 아동을 위한 구호 키트와 돌봄 프로그램을 운영해 재난 상황에서 취약계층 보호 수준을 높이고 있으며, 교육 격차 해소를 위한 '아이드림챌린지' 프로그램 등을 통해 사회적 지원을 확대하고 있다.LG유플러스는 이번 제주포럼 발표를 계기로 기존 사업 기반의 회문제 해결 모델을 국내외에 공유하고, 기업 간 협력을 통해 관련 사례를 확산해 나갈 계획이다.이명섭 LG유플러스 CSR혁신팀장은 "CSR은 별도의 활동이 아니라 기존 사업이 미처 다루지 못했던 영역을 보완하는 과정"이라며 "사업과 사회가 만나는 지점에서 새로운 기회를 만들어가는 것이 LG유플러스의 방향"이라고 말했다.