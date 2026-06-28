“장애인·비장애인 함께 탄다”…서울시, 전국 첫 ‘UD택시’ 시범운영

7~12월 12대 시범운영…장애인 우선배차 후 일반택시로

국내 최초 휠체허 탑승형 기아 PV5 WAV 택시 도입

UD택시 사진(3) 0 UD택시 측면 /서울시

서울시가 전국 최초로 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 '유니버설디자인(UD) 택시'를 도입한다.시는 오는 7~12월 휠체어 이용자와 일반 시민이 함께 이용할 수 있는 UD택시를 12대 규모로 시범 운영한다고 28일 밝혔다. 교통약자 이동 수요 증가에 대응하고 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 미래형 교통체계를 구축하기 위해서다.시범운영 차량은 국내 최초 휠체어 탑승형 모빌리티(PBV)인 기아의 'PV5 WAV' 모델이다. 폭 740㎜ 2단 접이식 슬로프가 적용돼 수동·전동 휠체어 이용자가 차량 옆문으로 승하차할 수 있도록 설계됐다.운영은 2단계로 진행된다. 먼저 중증보행장애인(장애인콜택시 회원)을 대상으로 차량당 월 100건까지 우선 배치한다. 이후 월 100건의 운행을 마치면 일반 택시로 전환돼, 비장애인 시민도 중형택시 요금으로 이용할 수 있다.이번 시범사업은 민간 법인택시 회사가 차량을 구매·운영하고, 시가 장애인 탑승 보조금을 지원하는 민·관 협력 모델이다. 시는 시범운영 결과를 토대로 이용 실적과 만족도를 분석해 확대 여부를 검토할 계획이다.여장권 시 교통실장은 "UD택시는 장애인과 비장애인 구분 없이 누구나 함께 이용하는 새로운 교통모델"이라며 "시범운영 결과를 바탕으로 이용자 의견과 운영 성과를 면밀히 분석해 누구나 편리하게 이동할 수 있는 서울형 표준 택시 모델로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.