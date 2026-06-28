한화그룹, 청년 취업 돕는 직무교육 ‘내일아카데미’ 개설

조선, 방산, AI, 마케팅 등 476명 선발

부산·경남·대전·수도권 청년 인재 육성

[포스터] 한화오션 DX 아카데미 모집 포스터 0

한화그룹이 청년들의 직무 역량을 강화하고 성공적인 사회 진출을 지원하기 위한 직무 교육 프로그램 '한화 내일아카데미'를 개설한다고 28일 밝혔다.'한화 내일아카데미'는 산업통상부와 고용노동부가 주관하는 청년 직무 역량 강화·취업 지원 사업인 'K-뉴딜 아카데미'에 동참하고자 한화그룹이 마련한 실무 중심 교육 프로그램이다. 취업 준비 청년들이 내일(Tomorrow)을 위해, 내 일(my job)을 준비한다는 의미를 담아, 내일아카데미로 이름 붙였다.한화그룹은 이번 프로그램을 통해 조선, 방산 등 국가 기간산업 선도기업으로서 축적해온 전문성과 현장 경험을 취업 준비 청년들에게 전수할 계획이다. 또 취업 교육 기회가 상대적으로 적은 지역 청년들이 많이 참여할 수 있도록 부산, 경남, 충청 등 비수도권 프로그램도 다수 개설했다.이번 교육 프로그램에는 청년들의 선호도가 높고 국가 미래 성장을 이끄는 조선·해양, 방산, ICT 등 주요 계열사들이 참여, 모두 476명을 선발한다.조선·해양 부문에서 한화오션 60명, 한화오션엔지니어링 66명, 한화엔진 50명 등 총 150명을 뽑는다. 또 한화시스템은 방산부문과 ICT부문에서 각 100명씩 모두 200명을 선발한다. (주)한화/글로벌과 한화솔루션/인사이트가 60명, ㈜한화/건설이 40명을 선발해 운영할 예정이다.직무교육 분야는 조선 공정관리, 해양품질교육, 선박엔진 부품 가공(한화오션, 한화오션엔지니어링, 한화엔진)부터 방산 실무 기초(한화시스템 방산부문), AI 코딩 및 데이터 분석(한화시스템 ICT부문), 마케팅 실무(한화솔루션 인사이트부문, ㈜한화 글로벌부문), 건설 실무(㈜한화 건설부문)까지 다양하게 구성되어 있다. 각 직무 특성에 맞춘 실무 중심으로 운영되며, 현장 체험과 취업 컨설팅 강의도 포함해 청년들의 취업 경쟁력 강화에 중점을 뒀다.특히, 한화오션 '스마트 생산관리 DX 아카데미'는 현장 중심의 실무 이해와 함께 디지털 및 AI 기반 생산관리 역량을 동시에 강화할 수 있도록 교육 과정을 구성했다. 또 현직자 멘토링과 한화오션의 온보딩 프로그램이 함께 제공돼 교육과 현장 실무의 미스매치를 줄일 수 있도록 설계된 것도 특징이다.프로그램에 참가한 청년들은 조선업의 이해 및 한화오션 직무 적응 교육, AI를 활용한 문서 및 데이터 관리, 선박 제조 공정에 대한 이해, 생산·공정·품질·안전 등 생산관리 핵심 기술, 산업 AI 융복합 기술과 데이터 기반 공정 최적화 등을 배우게 된다.한화그룹 관계자는 "한화 내일아카데미는 청년들이 미래 핵심 산업의 실무를 직접 체득할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 실무 인재 양성에 투자를 아끼지 않고, 청년들의 '내일'을 응원할 것"이라고 밝혔다.