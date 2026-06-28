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국토부, 하반기 청년인턴 130명 모집…‘스펙’ 보단 정책 관심도 등 체크

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김다빈 기자

승인 : 2026. 06. 28. 13:10

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국토부 청년인턴 모집 포스터./국토부
국토교통부가 하반기 청년인턴 130명을 모집한다. 전공·자격증·어학성적 등 이른바 '스펙'은 평가에서 제외하고 정책 관심도와 참여 의지를 중심으로 선발한다.

국토부는 오는 29일부터 '2026년 하반기 청년인턴' 모집을 시작한다고 28일 밝혔다.

이번 모집 규모는 행정, 홍보, 외국어, 시설, 항공관제, 전산, 공간정보, 기록관리, 학예, 식품위생 등 10개 분야 총 130명이다. 국토부 본부와 소속기관에서 균형 있게 선발할 예정이다.

지원 대상은 국토교통 분야에 관심 있는 19~34세 청년이다. 열린채용 원칙에 따라 전공, 자격증, 어학성적 등 정량적 우대요건은 적용하지 않는다. 대신 정책 관심도와 참여 의지 등을 담은 정책제안서 등을 중심으로 평가해 선발한다.

원서 접수는 이달 29일부터 7월 9일까지 진행된다. 서류전형과 면접을 거쳐 8월 3일 최종 합격자를 발표하며, 선발된 인턴은 8월 10일부터 12월 11일까지 약 4개월간 근무하게 된다.

청년인턴은 관심 분야와 전공 등을 고려해 부서에 배치된다. 국토·주택·건설·교통 분야 정책 수립 지원을 비롯해 건설현장 점검, 항공관제 행정 및 훈련 지원 등 정책 집행 과정에도 참여할 예정이다.

국토부는 집합교육(오리엔테이션), 멘토링, 정기 간담회, 정책현장 방문, 월 1회 주요 정책 아카데미, 정책제안 프로그램 등을 운영해 직무역량 향상을 지원할 계획이다. 우수 인턴에게는 장관상을 수여하고, 청년온라인패널 참여 기회도 제공한다.

김헌정 국토부 기획조정실장은 "상반기 청년인턴 운영을 통해 청년인턴 제도가 단순한 일 경험을 넘어 청년 스스로의 가능성을 발견하는 계기가 되고 있다는 점을 확인했다"며 "하반기에도 더 많은 청년이 국토교통 현장에서 의미 있는 경험을 쌓을 수 있도록 내실 있는 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.
김다빈 기자

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