DL이앤씨, 1조3000억 규모 서울 ‘목동6단지’ 재건축 품었다…“목동 첫 ‘아크로’ 조성”

이미지 0 서울 양천구 목동 6단지 재건축 '아크로 목동리젠시' 투시도./DL이앤씨

DL이앤씨가 공사비 1조2868억원 규모의 서울 양천구 목동6단지 재건축 사업 시공권을 확보했다. 목동 재건축 사업 가운데 선도 단지로 꼽히는 곳으로, DL이앤씨는 하이엔드 브랜드 '아크로'를 앞세워 목동 첫 아크로 단지를 조성한다는 계획이다.27일 정비업계에 따르면 DL이앤씨는 이날 서울 양천구 양정고에서 열린 목동6단지 재건축조합 시공사 선정 총회에서 총 투표수 1196표 가운데 1032표(86.2%)를 얻어 시공사로 최종 선정됐다.목동6단지는 재건축을 통해 지하 2층~지상 최고 49층, 14개 동, 2173가구 규모(조합 원안설계 기준)로 탈바꿈한다. 총 공사비는 1조2868억원이다.시공사로 선정된 DL이앤씨는 하이엔드 주거 브랜드 '아크로(ACRO)'를 적용한 '아크로 목동리젠시'를 단지명으로 제안했다. 단독 입찰한 뒤 우선협상대상자 선정을 거쳐 최종 시공권을 확보했다.설계에는 글로벌 건축디자인 그룹 저디(JERDE)가 참여해 입체적인 외관 디자인과 한강 조망 특화 설계를 적용한다. 영국 구조설계 기업 에이럽(ARUP), 글로벌 조경 디자인 그룹 MSP와도 협업해 초고층 구조 설계와 조경 특화를 구현할 계획이다.조합 원안보다 커뮤니티 시설과 주차 공간도 확대한다. 실내 수영장과 패밀리 스파, 프라이빗 다이닝룸을 비롯해 목동 학군 특성을 반영한 에듀플랫폼 커뮤니티, 한강 조망을 활용한 스카이 라운지와 스카이 풀빌라도 도입할 예정이다.DL이앤씨 관계자는 "목동 최초 아크로라는 상징성에 걸맞은 글로벌 설계 역량과 주거 철학을 바탕으로 목동의 미래 가치를 이끌 랜드마크를 조성하겠다"고 말했다.