교육청 권한 빼서 현장으로…안민석, 전국 최초 ‘지역 주도형 교육장’ 도입

교육자치 실현 위한 교육장 인사 권한 지역사회에 위임

12개 교육지원청 우선 도입 후 2027년 전 지역 확대 예정

교육장 임기 최대 4년 책임경영 체계 구축으로 성과 관리

0626_(사진)안민석_교육감_당선인 0 안민석 경기도교육감 당선인. /경기도교육청

민선 교육체제의 새로운 이정표가 될 '지역추천 교육장 공모제'가 올 가을 경기교육 현장에 전격 도입된다. 안민석 경기도교육감 당선인의 핵심 5대 공약 중 하나인 '교육자치 실현을 통한 교육격차 해소'를 구체화하는 첫 번째 실천 카드로, 오는 9월 1일 자 정기인사를 기점으로 본궤도에 오를 예정이다.이번에 시행되는 교육장 공모제는 교육감이 쥐고 있던 고유의 인사 권한을 과감히 지역사회에 위임했다는 점에서 파격적이다. 일선 학교 현장과 고유의 지역 특성을 깊이 파고들 수 있는 최적의 인물을 선발하겠다는 취지다. 도교육청이 2019년 일부 지역에서 제한적 공모를 시도한 바는 있으나, 이처럼 지역사회가 주도적으로 교육장을 추천하고 선발할 수 있는 실질적 권한을 부여한 것은 전국에서 처음이다.이번 제도는 수원, 성남, 동두천양주, 여주, 시흥, 연천, 고양, 김포, 안성, 의정부, 포천, 화성오산 등 총 12개 교육지원청에서 우선적으로 적용된다. 공모 지원서 접수는 다음달 1일까지 진행되며, 7월 중 엄격한 심사 과정을 거쳐 9월 초 공식 임용된다. 지역 여건상 자체 운영이 까다로운 곳은 도교육청이 행정적 절차를 지원하되, 선발과 추천의 주도권은 온전히 '지역'이 갖는다는 원칙을 확고히 했다.검증방식 역시 기존의 하향식 평가를 탈피해 입체적으로 설계됐다. 지원자가 제출한 '지역교육 공헌 성과 기술서'를 토대로 현장 경험과 지역사회 협력 역량을 송곳 검증한다. 특히 배점이 가장 큰 면접심사(70점)에는 '지역 특성을 고려한 정책 비전 및 대안 제시' 항목이 신설돼 변별력을 높였으며, 여기에 현 소속 부서 교직원이 참여하는 온라인 동료평가 30점도 반영된다.이렇게 선발된 교육장은 최대 4년까지 임기를 보장받지만, 철저한 중간평가를 통해 성과와 책임을 검증받게 된다. 도교육청은 이번 12개 시·군에서의 운영 성과를 정밀 분석한 뒤, 2027년 3월 1일 자를 기해 경기도 전역으로 제도를 전면 확대할 방침이다.안 당선인은 "교육자치의 핵심은 교육청이 아닌 지역에 권한을 이양하는 것"이라며 "교육지원청이 학교를 실질적으로 지원하는 지역교육 플랫폼이 되도록 교육장의 권한을 강화하겠다"고 밝혔다.