전술 부재 한국축구...‘최강전력’에도 32강 탈락

홍명보 감독, 선수 기용 실패
스리백은 결국 독으로 돌아와
홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 27일(현지시간) 대회 조별리그 K조 최종전에서 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 3-1로 꺾으면서 32강 진출 무산이 확정됐다.조별리그 A조 3위로 '경우의 수'를 따지며 다른 팀의 경기 결과를 지켜봤지만 하늘도 돕지 않았다. 대표팀은 이날 멕시코 사포판에 위치한 숙소에서 이 경기를 지켜보다 탈락이 확정을 맞았다.
홍명보호는 조별리그 1차전 체코와 경기에서 2-1로 역전승을 거뒀지만 2차전 멕시코와 경기에서 0-1로 아쉽게 패하고 3차전 남아프리카공화국전에서도 0-1 충격적인 패배를 당하며 1승2패(승점 3·골득실 -1)로 조 3위에 머물렀다. 이후 9가지 경우의 수 가운데 3개만 맞아도 32강행이 가능했지만 이어진 다른 조의 경기에서 이변이 나오며 조기에 짐을 싸게 됐다. 최종 34위로 이번 대회를 마감했다. 32개 국가가 참가하던 예전 대회 기준으로는 예선도 통과하지 못할 순위였다.
감독의 전술적 한계도 오롯이 드러났다. 홍 감독은 조별리그 내내 비슷한 빌드업과 공격 패턴을 고수했다. 상대들은 이를 효과적으로 봉쇄했다. 멕시코와 남아프리카공화국은 경기 전부터 한국의 공략법을 파악했다고 밝힐 만큼 전술 자체가 단조로웠다. 2·3차전 연속 무득점을 포함해 조별리그 3경기에서 단 2골에 그쳤다. 특히 남아프리카공화국전은 '몬테레이 참사'로 불릴 만큼 처참했다. 주장 손흥민을 선발에서 제외한 홍 감독의 승부수는 완전히 실패했다.
홍 감독이 고집한 스리백 전술은 득이 아닌 독이 됐다. 홍 감독은 지난해 7월 동아시안컵에서 스리백을 처음 가동했다. 그해 9월 미국 원정 평가전에서 미국에 2-0 승리, 멕시코와 2-2 무승부를 거두며 가능성을 확인했다. 그러나 지난해 10월 브라질에 0-5로 참패하고 올해 3월 코트디부아르(0-4), 오스트리아(0-1)에 연패하면서 스리백을 수정해야 한다는 지적이 이어졌지만 홍 감독은 스리백 전술을 밀어붙였다. 이번 대회에서도 3경기 모두 스리백이 가동됐다. 그러나 지나치게 수비 안정성을 꾀한 나머지 공격의 활로를 전혀 열지 못했다. 실제로 조별리그 남아프리카공화국과 경기에서 0-1로 끌려가던 경기 후반 공격수를 늘리지 않고 스리백을 유지한 것도 이해하기 어려운 전술로 비난 받았다.
홍 감독은 2014년 브라질 대회에서 처음 월드컵 대표팀 지휘봉을 잡았다. 당시 '의리 축구' 논란 속에 조별리그에서 1무 2패에 그치며 국민들의 비난을 받았다. 이번 대회에서 명예회복을 노렸지만 또 다시 쓸쓸한 귀국길에 오르게 됐다.
이번 대회에서 사상 최악의 성적을 낸 '홍명보호'는 한국시간으로 오는 30일 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이다. 대한축구협회에 따르면 대표팀은 별도 귀국 행사 없이 해산할 예정이다.