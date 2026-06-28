[포토] 서울시, 마약퇴치의 날 맞아 ‘마약에 만약은 없어요’ 합동캠페인 운영

서울시 마약 예방 캠페인 '마약에 만약은 없어요' 0 28일 서울시청 앞 서울광장에서 열린 '마약에 만약은 없어요' 합동캠페인에 시민들이 참여하고 있다. /정재훈 기자

서울시 마약 예방 캠페인 '마약에 만약은 없어요'4 0 28일 서울시청 앞 서울광장에서 열린 '마약에 만약은 없어요' 합동캠페인에 시민들이 참여하고 있다. /정재훈 기자

서울시 마약 예방 캠페인 '마약에 만약은 없어요'3 0 28일 서울시청 앞 서울광장에서 열린 '마약에 만약은 없어요' 합동캠페인에 시민들이 참여하고 있다. /정재훈 기자

서울시 마약 예방 캠페인 '마약에 만약은 없어요'1 0 28일 서울시청 앞 서울광장에서 열린 '마약에 만약은 없어요' 합동캠페인에 시민들이 참여하고 있다. /정재훈 기자

28일 서울시청 앞 서울광장에서 열린 '마약에 만약은 없어요' 합동캠페인에 시민들이 참여하고 있다. 서울시는 마약퇴치의 날을 맞아 마약 예방교육과 시민참여형 캠페인을 연계한 '마약에 만약은 없어요' 예방주간을 운영했다. 26일부터 사흘간 이어진 캠페인에는 용산경찰서와 중구약사회, 강남·강북 중독관리통합지원센터, 서울시마약관리센터, 서울청년서포터즈 등 관계기관이 참여해 마약 예방 문화 확산에 힘을 모았다.