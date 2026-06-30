다이나믹솔루션, HBM 수요 확대에 ‘실리카슬러리’ 생산기지 구축

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다이나믹솔루션이 AI 반도체 핵심 소재인 실리카슬러리 생산시설 구축에 나서며 소재 사업 확대에 속도를 내고 있다. 회사는 울산에 신규 생산공장을 착공하고 올해 하반기 양산과 공급을 시작한다는 계획이다.

다이나믹솔루션은 울산광역시 울주군에 실리카슬러리 생산공장을 신축한다고 30일 밝혔다.

회사는 지난해부터 인허가 절차를 준비해 왔으며 올해 초 공장 부지를 매입하고 기존 건물 철거를 완료했다. 이어 이달 12일 공장 건설을 위한 인허가를 접수하는 등 착공을 위한 준비를 마쳤다. 이번 설비투자는 최근 기관투자자로부터 유치한 투자금을 활용해 진행된다. 회사는 사업성을 인정받아 향후 증설 과정에서도 투자 협력을 이어갈 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다.

신규 공장은 대지면적 3074㎡ 규모로 조성된다. 오는 7월 초 착공에 들어갈 예정이며 공장 준공과 생산라인 구축까지는 약 5개월이 걸릴 것으로 예상된다.

실리카슬러리는 미세한 실리카 입자를 유기용제에 분산한 산업용 소재로 반도체 패키징과 전자기판에 사용된다. 절연성과 내열성을 높이고 열팽창을 억제해 반도체의 신뢰성과 생산 수율 향상에 기여하는 핵심 소재로 꼽힌다.

최근 AI 반도체 시장 성장과 함께 고대역폭메모리(HBM) 수요가 확대되면서 고기능성 실리카슬러리의 안정적인 공급 중요성도 커지고 있다. 업계에서는 현재 수입 의존도가 높은 공급 구조를 개선하기 위해 국내 생산 기반 확보가 필요하다는 의견이 제기되고 있다.

다이나믹솔루션은 LG, 두산전자, 한화이센셜 등 국내 주요 고객사를 대상으로 제품 적용을 추진하고 있다. 회사에 따르면 LG에는 샘플벤더로 등록돼 1차 샘플 테스트를 완료했으며, 두산전자와 한화이센셜 등과도 제품 적용 절차를 진행하고 있다.

이들 기업은 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아 등 글로벌 반도체 기업의 공급망과 연계된 고객사로 회사는 향후 양산 체계 구축과 함께 공급 확대를 추진할 계획이다.

다이나믹솔루션은 헬스케어 로보틱스를 주력 사업으로 운영하는 가운데 뇌-컴퓨터 인터페이스를 미래 성장사업으로 육성하고 있다. 소재 사업은 안정적인 매출과 수익 기반을 확보하는 사업 축으로 추진하고 있으며 헬스케어 로보틱스는 AI 원격진료와 재활 분야를 중심으로, BCI는 칩과 로봇팔 기술 기반 사업으로 개발을 이어가고 있다.

다이나믹솔루션 관계자는 "이번 공장 부지 외에도 울산과 새만금 지역에 추가 생산부지를 확보해 향후 생산능력 확대에 대비하고 있다"며 "올해 하반기 공장 완공 이후 주요 고객사를 대상으로 초도 납품을 시작하고, 제품 출하에 따른 매출은 올해 4분기 재무제표에 반영하는 것을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

이어 "신공장 건설을 통해 국내 실리카슬러리 공급 기반을 구축하고, 중장기적으로는 글로벌 시장 수요에도 대응할 수 있는 생산 체계를 마련해 나갈 계획"이라고 말했다.