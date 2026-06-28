사퇴론 일축 張, 징계 맞불… 친장 vs 반장 전면전 ‘기로’

"장동혁 체제 유지" 강성 지지층 업고
해당행위에 윤리위 징계 카드로 반격
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28일 정치권에 따르면 장 대표는 입원 뒤 당무에 복귀하자마자 당내 사퇴 요구에 대한 징계 방침을 잇달아 내비쳤다. 장 대표는 지난 26일 매일신문 유튜브 방송 '이동재의 뉴스캐비닛'에 출연해 "명분 없이 지도부를 흔드는 것에 대해서는 이번에 반드시 정리할 필요가 있다"며 "지방선거 과정에서 여러 당내 문제가 발생했고 해당행위 논란도 많았다. 많은 징계 요청이 들어오고 있고, 이제 답을 할 때가 됐다"고 말했다.
장 대표는 청년 정치인들의 실명까지 거론하며 비판 수위를 끌어올렸다. 그는 "김재섭, 김용태 이런 청년 정치인들이 적과 싸워야 할 때는 뒤에 숨어 있다가 지도부를 공격할 때는 맨 먼저 나와 가장 목소리를 높인다"고 직격했다.
장 대표의 강경 대응 배경에는 '강성 지지층의 지지'가 있다는 분석이 나온다. 한국갤럽이 지난 23∼25일 전국 유권자 1000명을 대상으로 장 대표 거취를 조사한 결과 전체 응답자 중 48%는 '사퇴', 28%는 '유지' 의견을 냈다. 그러나 국민의힘 지지층에서는 '유지'가 49%로 '사퇴' 39%를 앞섰고, '매우 보수적' 응답자에서는 '유지'가 64%로 '사퇴' 25%를 크게 웃돌았다. 장 대표가 핵심 지지층의 결집을 확인한 만큼 사퇴 요구에 밀리지 않겠다는 판단을 내렸다는 해석이 나온다.
당 안팎에서는 장 대표가 윤리위 가동과 함께 조직 정비에도 나설 수 있다는 관측이 제기된다. 당무감사 결과에 따라 당협위원장을 교체하는 방식으로 당 장악력을 높이려 할 수 있다는 것이다. 다만 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원 징계가 법원 가처분으로 제동이 걸린 전례가 있는 만큼, 징계가 현실화될 경우 장기 법적 공방으로 이어질 가능성도 있다.
당내 반발도 거세다. 소장파 모임인 '대안과 미래'는 이날 장 대표를 향해 "당내의 건전한 비판에 대해 실명까지 거론하며 징계를 언급하는 편협한 리더십만 보일 뿐"이라며 "더는 국민의힘을 장 대표의 '사당'으로 착각하지 말라. 당심과 민심을 직시하고 약속대로 책임을 지길 바란다"고 비판했다.
친한계로 분류되는 안상훈 의원도 "한동훈 전 대표 체제를 붕괴시킬 때 1호로 한 게 한동훈에게 픽됐던 장동혁 당시 최고위원이었다"며 "본인은 그래놓고 지금 본인 사퇴 얘기는 '입틀막'하는 건 내로남불"이라고 지적했다.
이에 따라 29일 열리는 의원총회가 장 대표 체제의 최대 분수령이 될 전망이다. 당내 일각에서는 선출된 당대표를 정치적 압박만으로 임기 중 끌어내리는 데 신중해야 한다는 목소리도 적지 않다. 그러나 징계 절차가 실제 가동될 경우 친장계와 반장계의 충돌은 더욱 격화할 가능성이 크다.