민경선 고양시장 당선인 집무실 1층 이전에 ‘기대반 우려반’

"시민 목소리 듣고 해결책 적극 모색하는 행정문화 확산"

시장실 문턱 낮추고 민원해결에 앞장 서겠다는 민경선 고양특례시장 당선인/고양대전환준비위원회 0 민경선 고양시장 당선인. /고양대전환준비위원회

민경선 고양시장 당선인이 취임식을 앞두고 시민들과 적극 소통하겠다는 취지로 시장실을 1층으로 이전시키는 파격적인 행보를 보이는 것에 대한 기대와 우려가 교차하고 있다.29일 고양시, 고양대전환준비위원회(인수위원회) 등에 따르면 민 당선인의 문턱 낮춘 열린시장실 조성에는 기존의 권위적이고 폐쇄적인 시장실 이미지를 벗어나겠다는 강한 의지가 반영됐다는 후문이다.특히 시장실 1층 이전과 함께 시민소통 기능을 한 공간에 일원화해 시민과의 물리적·심리적 거리를 좁힌 '투명한 공간'으로 조성한다는 계획이다. 시민들의 억울하고 답답한 목소리까지 가리지 않고 듣고 해법을 찾는 솔선수범을 통해 구청장과 실·국·소장 등 간부공무원 중심으로의 적극행정 문화를 확산시켜 나간다는 구상이다.시장실 이전 공사는 7월 중 착수해 9월 말 완료할 예정으로, 가능한 빠르게 새 집무실 사용이 가능하도록 추진할 계획이다. 민 당선인은 "시장실을 1층으로 이전하는 것에 대해 많은 민원을 어떻게 소화할 수 있겠냐는 우려를 듣고 있다"며 "시민들의 목소리를 가리지 않고 듣고, 해법을 찾기 위해 끊임없이 노력할 계획"이라고 밝혔다.이어 "시장이 먼저 시민의 목소리를 듣고 문제 해결에 나서는 솔선수범을 통해 공직사회 전반에 적극행정 문화를 확산시키겠다"며 "특히 어려운 민원일수록 구청장·실·국·소장 등 간부공무원들이 먼저 나서는 협업 시스템을 확실하게 구축하겠다"고 덧붙였다.