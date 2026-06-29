유해란, KPMG 여자 PGA 제패… ‘생애 첫’ 메이저 우승

최종합계 13언더파로 정상 등극

우승 상금만 '약 30억원' 획득

2024년 양희영 우승컵 든 이후

'한국 선수' 2년 만에 정상 복귀

GLF-SPO-USL-KPMG-WOMEN'S-PGA-CHAMPIONSHIP-2026-FINAL-ROUND 0 유해란이 LPGA 투어 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA챔피언십에서 생애 첫 메이저 타이틀을 거머쥐었다. /AFP·연합

유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA챔피언십에서 우승하며 생애 첫 메이저 타이틀을 품었다.유해란은 29일(한국시간) 미국 미네소타주 채스카의 헤이즐틴 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 5개와 보기 3개를 묶어 2언더파 70타를 적어냈다.최종 합계 13언더파 275타를 기록한 유해란은 경쟁자들을 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다. 이와 함께 역대 여자 골프 대회 최고 수준인 우승 상금 195만 달러(약 29억9천만원)를 손에 넣었다.지난달 크로거 퀸시티 챔피언십에서 준우승하며 우승 문턱까지 다가섰던 유해란은 이번 대회에서 시즌 첫 승을 신고했다. 개인 통산 LPGA 투어 4승째이자, 2023년 LPGA 신인왕에 오른 이후 처음으로 메이저 챔피언에 이름을 올렸다.한국 선수가 KPMG 여자 PGA챔피언십 정상에 선 것은 2024년 양희영 이후 2년 만이다. 이 대회는 박세리가 1998·2002·2006년 세 차례 우승했고, 박인비가 2013년부터 3년 연속 정상에 올랐다. 이후 박성현(2018년), 김세영(2020년), 전인지(2022년), 양희영(2024년)에 이어 유해란까지 우승하며 한국 선수들의 강세를 이어갔다.이번 우승으로 유해란은 이미향(1승), 김효주(2승)에 이어 이번 시즌 LPGA 투어에서 우승한 세 번째 한국 선수가 됐다.한편 윤이나는 11언더파 277타를 기록하며 유해란에 이어 단독 2위로 대회를 마쳤다.