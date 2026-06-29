광명시 “어렵게 개발한 기술, 공공시설서 검증하세요”

관내 기업 2곳과 '테스트베드 실증사업' 협약…기술검증 무대 제공

광명시_테스트베드 실증사업 0 본 이미지는 AI로 생성한 이미지입니다.

경기 광명시가 우수한 혁신 기술을 보유한 지역 소재 중소기업에 공공시설을 기술 검증의 무대로 제공한다.광명시는 29일 시청 영상회의실에서 폼이즈, 정인테크윈과 이 같은 지원 내용을 핵심 골자로 하는 '광명시 테스트베드 실증사업' 업무협약을 체결했다.테스트베드 실증사업은 기업이 개발한 기술이나 제품을 실제 환경에 적용해 성능과 효과를 확인하고, 이를 사업화까지 연계할 수 있도록 지원하는 사업이다. 이날 협약에 따라 시는 각 기업에 공공시설을 실증 공간으로 제공하고, 관계부서 협의 등 행정적으로 지원해 기업이 기술 경쟁력을 높일 수 있도록 뒷받침한다.폼이즈는 인공지능 사물인터넷(AIoT) 기반 콘크리트 수분·압력 모니터링 시스템을 공공시설에 적용해 콘크리트 품질관리 기술의 현장 활용성과 성능을 확인한다. 정인테크윈는 다기능 자동전압조정기를 공공시설에 설치해 전력품질 개선 효과와 에너지 효율 향상, 전력 공급 안정성을 검증할 계획이다.이번 사업은 기업 현장을 직접 찾아 애로사항을 듣고 해결 방안을 함께 마련하는 '기업온(On)광명 2.0'의 핵심사업으로 추진했다.시는 기업 현장을 찾아가는 과정에서 우수한 기술을 보유하고도 실제 현장에서 제품과 기술을 시험해 볼 기회가 부족해 판로 확대와 사업화에 어려움을 겪는 기업이 많다는 점에 주목했다. 지역 소재 중소기업이 공공시설에서 어려운 환경 속에서 개발에 성공한 혁신기술을 검증할 수 있도록 실증 공간을 제공하겠다는 것이다.이에 시는 지난달 테스트베드 실증사업 참여기업을 공개 모집했으며 기술성, 실증 가능성, 안전성 등을 종합 평가해 폼이즈와 정인테크윈 2곳을 최종 선정했다.박승원 시장은 "혁신기술을 보유한 기업이 마음껏 도전하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "기업 지원 정책을 지속적으로 확대해 광명을 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 도시로 만들겠다"고 밝혔다.