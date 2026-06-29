현대차XGS25, 컬래버 아이스크림 출시…그랜저·싼타페 띠부씰 랜덤 동봉

1일부터 전국 GS25 매장서 판매

7월 고객 참여 이벤트 진행

clip20260629085416 0 '현차는 빵빵' 아이스크림 및 띠부씰 20종 / 제공= 현대차

현대자동차가 GS25와 함께 손을 잡고 콜라보레이션 제품 '현차는 빵빵'을 다음달 1일부터 전국 GS25 매장에서 선보인다.29일 현대차에 따르면 빵 사이에 크림치즈 맛 아이스크림을 넣은 제품으로 지난 2022년 현대차 공식 SNS 만우절 캠페인으로 소개된 베이커리 제품 콘셉트에서 아이디어를 얻어 만들어졌다. 이번 제품에는 그랜저·싼타페·넥쏘·아이오닉 9 등의 디자인 띠부씰 총 20종 중 1종이 무작위로 동봉돼 고객들의 관심을 유도하고 수집의 재미를 더한다.출시 기념으로 다양한 고객 프로모션도 진행한다. 제품에 동봉된 현대차 띠부씰 총 20종을 모두 수집해 현대차 공식 인스타그램에 인증한 고객 선착순 3명에게는 각 200만원 상당의 제주도 여행 패키지를 증정한다.이와 함께 제품 포장지에 인쇄된 QR코드를 스캔해 참여할 수 있는 룰렛 이벤트를 통해 고객들에게 총 900만 원 상당의 현대차 할인쿠폰을 지급한다. 1등 당첨자 총 2명에게는 각 300만 원, 2등 당첨자 총 6명에게는 각 50만 원의 차량 할인 쿠폰을 제공한다.현대차 관계자는 "젊은 고객층의 흥미를 유도하고 새로운 브랜드 경험을 선사하기 위해 이번 제품을 출시하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 연령층에서의 브랜드 친밀도 제고를 목표로 새로운 고객 접점을 지속 확대하는 등 브랜드 경험을 강화하기 위한 노력을 이어갈 계획"이라고 말했다.