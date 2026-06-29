SK에코플랜트, 2048억 규모 경기 ‘용인 수지삼성2차 재건축’ 수주

이미지 0 경기 용인시 '수지삼성2차 재건축' 투시도./SK에코플랜트

SK에코플랜트가 경기 용인시 수지구 수지삼성2차아파트 재건축사업을 수주했다.회사는 용인시 수지구 풍덕천동 692-1번지 일원에서 추진되는 수지삼성2차아파트 재건축사업의 시공사로 선정됐다고 29일 밝혔다. 총 도급액은 약 2048억원이다.이번 사업은 지하 3층~지상 29층, 4개동, 총 479가구 규모의 아파트와 부대복리시설을 조성하는 프로젝트다.사업지는 신분당선 수지구청역에서 도보 약 7분 거리에 위치한 역세권이다. 경부고속도로와 분당~수서간 도시고속화도로 이용이 가능해 서울 강남권과 분당·판교를 비롯해 기흥·용인 반도체 클러스터 등으로 이동이 편리하다.교육 여건도 장점으로 꼽힌다. 단지 인근에는 토월초·풍덕초·신월초와 문정중·수지중·수지고가 위치해 있으며, 수지구청 학원가도 가까워 교육 인프라를 이용하기 쉽다.생활 편의시설도 풍부하다는게 SK에코플랜트의 설명이다. 신세계백화점 사우스시티점과 롯데몰 수지점, 이마트 수지점 등이 인접해 있으며 수지구청역 상권도 도보권에 있다. 주변에서는 다수의 재건축·리모델링 사업이 추진되고 있어 주거환경 개선도 기대된다.수지근린공원과 수지체육공원, 수지생태공원 등 녹지공간을 비롯해 종합운동장과 포은아트홀, 포은아트갤러리 등을 갖춘 용인아르피아도 가까워 문화·체육시설 이용도 가능하다.이기열 SK에코플랜트 도시정비사업 담당임원은 "도시정비사업을 통해 축적한 경험과 시공 역량을 바탕으로 사업지를 지역 랜드마크로 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 우량 도시정비사업 수주를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.