LH, 가족 참여자 80여명 대상 층간소음 예방 위한 체험형 교육

세종시 환경교육센터와 협업…소음 측정·저감 체험 등

LH 층간소음 0 세종시 소재 한국토지주택공사(LH) 층간소음 시험시설 '데시벨35랩'을 찾은 가족들이 체험형 층간소음 예방교육을 받고 있다./LH

한국토지주택공사(LH)가 대국민 체험형 층간소음 예방교육을 진행했다.LH는 세종시에 있는 층간소음 시험시설 '데시벨35랩(dB35Lab)'에서 가족 단위 참가자 80여 명을 대상으로 체험형 층간소음 예방교육을 진행했다고 29일 밝혔다.데시벨35랩은 층간소음 저감 기술의 연구와 확산을 위해 조성된 국내 최대 규모의 층간소음 시험시설이다.LH는 층간소음에 대한 이해를 높이고 공동주택 내 배려 문화를 확산하기 위해 지난해부터 체험 중심의 예방교육 프로그램을 운영하고 있다. 올해 교육은 지난 20일과 27일 각각 두 차례씩, 총 네 차례 진행됐으며 약 80명의 가족 단위 참가자가 교육에 참여했다.참가자들은 뛰거나 공을 튀기고, 의자 등 가구를 끄는 등 실제 생활에서 발생하는 소음을 직접 만들어 본 뒤 이를 측정하며 소음의 크기와 아래층에 전달되는 정도를 확인했다. 또 소음이 층간을 통해 전달되는 과정을 체험하고, 가족이 함께 이웃을 배려하기 위한 실천 사항을 작성하는 시간도 마련됐다.LH는 올해부터 해당 교육을 상시 프로그램으로 전환해 운영한다. 참여를 원하는 시민은 전화로 신청하거나 공공자원 개방·공유 플랫폼인 '공유누리'에서 'LH 층간소음 예방교육'을 검색해 신청할 수 있다.황종규 LH 품질시험인정센터장은 "올해는 세종시 환경교육센터와 협력해 교육 내용을 더욱 전문적이고 다양하게 구성했다"며 "층간소음은 기술적 개선뿐 아니라 생활 속 배려와 인식 변화도 중요한 만큼 공동주택의 주거환경 개선과 배려 문화 정착을 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.