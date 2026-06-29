“연복리 최대 6% 보증”…푸본현대생명, ‘노후 대비 연금보험’ 출시

납입 중 연복리 6%, 납입 후 4%로 최저연금기준금액 보증

0세부터 가입 가능, 부모와 자녀 노후자금 동시 해결 가능

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푸본현대생명이 고객의 종합적인 노후생활을 지원하고, 최대 연복리 6%를 보장해주는 상품을 출시했다.푸본현대생명은 'MAX 연금다운 연금보험 적립형(무)' 상품을 출시했다고 29일 밝혔다.푸본현대생명의 'MAX 연금다운 연금보험 적립형(무)' 상품은, 은퇴 이후 생활 자금은 물론, 필요시 목적 자금, 사망 시 남은 가족에 대한 위로와 경제적 보호 등 종합적인 노후 현금흐름 솔루션을 제공하는 상품이다.1형(보증비용 부과형) 가입 시, 납입기간 중에는 연복리 6%, 납입 후 연금개시 전까지 연복리 4%로 적립된 금액을 최저 연금기준금액(연금 재원)으로 보증하는 것이 특징이다.최저 연금기준금액은 이미 납입한 보험료를 기준으로 10년납의 경우 최대 350%까지, 20년납의 경우 최대 300%까지 보증받을 수 있다. 든든한 연금 재원을 통해 안정적인 노후 소득을 제공하지만, 연금 개시 이전에 해지할 경우?납입보험료보다 적을 수 있다.'MAX 연금다운 연금보험 적립형(무)' 는 연금개시 시점에 '이미 납입한 보험료'와 '연금기준금액(연금 재원)의 40%' 중 적은 금액 내에서 인출이 가능하여, 자녀 대학 등록금이나 의료비 등 목돈이 필요한 상황에서 목적자금으로 활용할 수 있다.필요시 연금개시 시점에 대략 이미 납입한 보험료 총액 정도를 돌려받고, 잔여 연금 재원으로 종신에 걸쳐 연금 수령이 가능하다.푸본현대생명의 'MAX 연금다운 연금보험 적립형(무)'는 0세부터 가입이 가능해 부모의 노후자금과 자녀의 노후자금을 동시에 해결이 가능하다.계약자가 연금을 받던 중에 사망하더라도 보증지급기간 내 잔여 연금 재원을 가족에게 상속 가능하고, 연금개시 전 피보험자가 80% 이상 장해상태가 될 경우에는 최초 1회에 한해 재해장해보험금으로 매월 50만 원씩 36회 확정 지급한다.종신사망보장특약을 함께 가입할 경우, 유가족은 사망보험금을 통해 경제적 보호를 받을 수 있어, 노후 준비와 더불어 남은 가족들이 겪을 수 있는 경제적 위험까지 든든하게 대비할 수 있다.푸본현대생명의 'MAX 연금다운 연금보험 적립형(무)'는 0세부터 65세까지 가입이 가능하고, 연금지급개시 나이는 45세부터 80세까지다.월 적립식 보험으로 10년납과 20년납 중 선택해 가입할 수 있고, 최저보험료는 20만원부터다. 조건 충족 시 수령하는 연금 및 목적 자금에 대해서는 비과세 혜택도 받을 수 있다.해당 상품은 종신연금형 중에서 기본형과 핵심기간집중형으로 선택할 수 있으며, 10년·20년·30년·100세 보증 등 다양한 보증옵션을 선택할 수 있다. 기본형의 경우, 기대여명 보증 선택도 가능하다.푸본현대생명 관계자는 "'MAX 연금다운 연금보험 적립형(무)' 는 은퇴 이후 다양한 현금흐름 마련에 관심이 있는 고객에게 최적의 솔루션을 제공하는 연금보험"이라며 "앞으로도 고객의 생애주기를 고려해 고객의 삶에 실질적으로 도움이 될 수 있는 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.