SK케미칼, 오픈이노베이션으로 MASH 승부수…44조 시장 정조준

J2H와 차세대 MASH 치료제 공동개발

대사질환 신약 파이프라인 확대 본격화

보도사진_SK케미칼 박현선 사업 대표와 제이투에이치바이오텍 정기원 부사장이 대사이상 지방간염 치료제 후보물질 LOI 기념촬영 0 미국에서 열린 바이오USA 현장에서 SK케미칼 박현선 사업 대표(오른쪽)와 제이투에이치(J2H)바이오텍 정기원 부사장이 대사이상 지방간염(MASH) 치료제 후보물질 'J2H-1702'의 국내·외 개발과 상업화를 위한 전략적 파트너십 의향서에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /SK케미칼

비만 치료제에 이어 차세대 대사질환 시장으로 주목받는 MASH(대사이상 지방간염)를 겨냥해 SK케미칼이 오픈이노베이션 전략을 본격화했다. 글로벌 빅파마들이 치료제 개발 경쟁에 뛰어든 가운데 국내 바이오벤처와 손잡고 신약 파이프라인 확대에 나섰다.SK케미칼은 제이투에이치바이오텍(J2H)과 MASH 치료제 후보물질 'J2H-1702'의 국내외 개발과 상업화를 위한 전략적 파트너십 의향서(LOI)를 체결했다고 29일 밝혔다. 양사는 지난 3월 공동개발 업무협약(MOU)을 맺은 뒤 기술·사업성 실사를 거쳐 이번 전략적 협력으로 관계를 확대했다.J2H-1702는 J2H가 개발한 경구용 11β-HSD1 저해제다. 코르티솔 과활성을 조절해 지방 축적과 염증, 섬유화를 동시에 억제하는 기전이다. 회사에 따르면 임상 2a상에서 간 지방량 감소와 간 기능 지표 개선 신호를 확인했으며 항섬유화 가능성도 관찰됐다.MASH는 지난해 미국 식품의약국(FDA)이 첫 치료제를 승인했지만 치료 옵션은 여전히 제한적인 분야다. 글로벌 시장에서는 일라이 릴리와 노보노디스크 등도 관련 치료제 개발을 확대하고 있으며 시장 규모는 2033년 약 44조원으로 성장할 것으로 전망된다.이번 협력은 SK케미칼이 오픈이노베이션을 통해 대사질환 파이프라인을 확대하려는 전략의 연장선으로 해석된다. 자체 개발보다 기술력이 검증된 외부 후보물질을 확보해 개발 기간과 리스크를 줄이고 신약 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.박현선 SK케미칼 사업대표는 "MASH는 신약 개발 분야에서 주목받는 영역 중 하나"라며 "앞으로도 치료 옵션이 제한적인 질환 분야에서 전문성과 기술력을 갖춘 기업과 협력을 확대해 신약 파이프라인을 강화하겠다"고 말했다.