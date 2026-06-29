국방부, 北6·25 섞어쏘기 미발표 지적에 “모든 탐지 공지하진 않아”

“한미 장병 노고, 정치적 해석 폄훼 지양바라”

발사되는 북한 전술탄도미사일<YONHAP NO-3697> 0 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 국방과학연구기관들이 조직한 중요 무기시험을 참관했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 전술탄도미사일이 화염을 내뿜으며 해안 발사대에서 솟구치고 있다. /연합

국방부가 북한이 지난 25일 발사체 '섞어쏘기'를 했을 때 탐지하지 못한 것 아니냐는 지적에 대해 29일 "실시간으로 탐지했다"고 해명했다. 평상시처럼 공지하지 않은 이유에 대해선 "모든 탐지를 공지하지는 않는다"고 선을 그었다.이경호 국방부 부대변인은 이날 서울 국방부 청사에서 열린 브리핑을 통해 "한미는 25일 오전 7시 27분부터 8시 20분까지 북한이 발사한 다수의 발사체를 실시간 탐지·추적했다"며 "모든 우발 상황에 대비해 긴밀히 공조했다"고 밝혔다.지난 26일 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 전날 국방과학연구기관들이 조직한 '중요 무기 시험'을 참관했다고 보도했다. 통신은 방사포와 평·곡사포, 사거리연장탄과 '전술 탄도미사일' 특수 탄두 시험이 있었다고 전했다. 그러나 우리 군은 발사가 이뤄진 지난 25일, 별도의 공지를 하지 않았다.통상 합동참모본부는 북한이 탄도미사일을 발사했을 때, 이를 포착하는 대로 언론에 공개해왔다. 합참 관계자는 "탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회 대북 결의에 위반되는 만큼, 언론 공지를 해왔다"며 "그 밖의 탐지는 별도 공지하지 않았다"고 밝혔다.하지만 국방부는 이날 브리핑에서도 북한이 발사한 발사체의 명확한 제원을 밝히지 않았다. 이 부대변인은 "해당 발사체는 북한이 운용하는 전술급 무기체계로 세부 제원은 한미공동 분석 결과를 종합해 최종 평가할 것"이라며 "한미 간 정보 공유와 공조체계는 실시간 긴밀히 유지되고 있으며 우리 군은 24시간 빈틈없는 대비 태세를 유지하고 있다"고 말했다.그러면서 "대한민국 수호와 우리 국민 안전을 위해 헌신하고 있는 한미 장병들의 노고를 정치적으로 해석해 폄훼하는 것은 지양해 달라"고 강조했다.국방부 당국자는 "그간 발사체가 포착됐다고 해서 모두 공지하지는 않았다. 제원이나 특성을 고려해서 분석한 뒤에 말씀드리는 것"이라며 "(과거 즉시 공지했던 사례와 이번 사례가)똑같지는 않았다. 탄도미사일과 유사하지 않았기 때문에 분석이 필요했다"고 설명했다.즉각 비판도 쏟아졌다. 성일종 국민의힘 의원은 "방사포와 탄도미사일도 구별 못해서 발표를 못했다면 어느 국민이 군을 믿을 수 있겠나. 안보리 결의 위반 기준을 거론하며 궁색한 변명만 하고 있다"며 "섞어쏘기 도발이 처음도 아닌데 이 같은 해명을 어떤 국민이 납득할 수 있겠나. 한미 공조가 삐걱거리는 상황에서 도발 감시 태세가 제대로 작동 못한 것 아니겠나"라고 지적했다.