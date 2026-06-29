HS효성, 출범 후 첫 ‘지속가능경영보고서’ 발간

ESG(환경·사회·거버넌스) 성과 통합 수록

사진_HS효성 지속가능경영보고서 0 HS효성 지속가능경영보고서. /HS효성

HS효성그룹이 출범 이후 처음으로 지속가능경영보고서를 발간하고, ESG(환경·사회·거버넌스)경영 추진 현황과 주요 성과를 공개했다고 29일 밝혔다.이번 지속가능경영보고서에는 지주회사인 ㈜HS효성을 비롯해 HS HYOSUNG USA, Inc., HS효성토요타㈜, HS HYOSUNG GLOBAL LOGISTICS VINA CO., Ltd. 등 주요 종속회사와 에이치에스효성첨단소재㈜, 에이치에스효성인포메이션시스템㈜ 등 주요 자회사의 ESG 경영 활동이 통합 수록됐다.특히 이번 보고서에서 HS효성은 그룹의 지속가능경영 비전인 'Rooted in Value, Growing Together'를 선포했다. Growth Value, Shared Value, Trusted Value의 3대 전략 축을 구축하고 영역별 세부 과제와 추진 방향을 구체화했다.또한, 회사별 이중 중대성 평가를 통해 도출한 이슈를 그룹 관점에서 통합해 고객만족, 안전보건, 컴플라이언스, 친환경포트폴리오, 기후변화 대응 등 5개 중요 이슈를 선정했다. 보고서에는 과제별 관리 체계와 추진 현황, 주요 성과 및 향후 추진 방향이 담겼다.HS효성 관계자는 "HS효성이 창립 2주년을 맞아 첫 지속가능경영보고서를 발간하게 되어 더욱 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 HS효성은 변화하는 환경에 유연하게 대응하면서, 더 나은 가치를 만들고 더 큰 신뢰를 쌓아가는 기업이 되겠다"고 밝혔다.