조용호 오산시장 당선인 “시민과 함께 여는 성장도시 만든다”

시민보고회 통해 민선 9기 시정 비전 제시

2026.6.29.인수위 시민보고회-4 0 조용호 오산시장 당선인이 29일 오색문화체육센터에서 열린 '시민보고회'에서 인사말을 하고 있다. /오산시

조용호 오산시장 당선인이 '시민과 함께 여는 성장도시'를 민선 9기 시정 비전으로 제시했다.조 당선인은 29일 오색문화체육센터에서 열린 시민보고회에서 민선 9기 오산시장직 인수위원회 활동 성과를 발표했다.앞서 지난 15일 출범한 인수위는 그동안 기획행정소통, 복지경제, 도시안전환경 등 3개 분과를 중심으로 시 전 부서와 산하기관의 업무보고를 검토하고, 세교터미널 부지와 AMAT R&D센터, 경부선 철도 횡단도로 등 주요 사업 현장 14곳을 점검했다. 또한 19명의 자문위원과 함께 정책을 검토하고 발전 방안을 논의하며 민선 9기 정책 방향을 구체화했다.인수위는 이날 제시한 민선 9기 오산시 슬로건 '시민과 함께 여는 성장도시 오산'을 바탕으로 시민중심 행정도시, 지속성장 경제도시, 세대공감 교육도시, 살기좋은 안심도시, 사통팔달 연결도시를 5대 시정목표로 제시했다.5대 시정목표를 실현하기 위한 10대 전략사업으로는 GTX-C 노선 연장·분당선 연장 재추진 등 광역교통망 확충, 인공지능(AI)·반도체 소부장 산업 기반 조성, 민생경제 활성화 및 지역화폐 기반 순환경제 구축, AI 맞춤형 교육 인프라 확대, 생애주기별 안심돌봄, 원도심 재생과 신도시 인프라 확충으로 균형발전 실현, 탄소중립 녹색전환, AI 기반 스마트 안전망 구축, 역사문화관광벨트 조성, 시민소통 경청기반 책임행정 구현 등을 제시했다.또한 교통과 산업, 교육, 복지, 도시환경, 안전 등 시정 전 분야를 아우르는 실행 과제로 구성해, 도시의 성장 기반을 확충하는 동시에 시민 삶의 질을 높이는 데 중점을 뒀다.인수위는 이와 함께 민선 9기 시정의 실행력을 높이기 위한 39개 정책제언과 자문위원단이 발굴한 18개 자문과제도 발표했다. 주요 정책제언에는 광역교통 기반 도시성장 관리, 청년정책 전담조직 신설, 장애인 복지타운 건립, 세교1·2·3지구 통합 마스터플랜 수립 등이 담겼다. 자문위원단은 AI 기반 스마트 스포츠시티 조성, 분당선 오산 연장 예비타당성조사 대상 선정 재추진, 경기도 종합체육대회의 성공적 개최를 위한 전문인력 보강 등을 제안했다.김승겸 인수위원장은 "오산은 인구 증가와 도시 개발이 동시에 진행되는 중요한 전환점에 있다"며 "개발과 교통, 기반시설을 체계적으로 연계하고 AI 미래산업과 교육, 민생을 함께 키워 시민이 변화를 체감하는 자족도시를 만들어 가야 한다"고 말했다.조 당선인은 "민선 9기는 시민과의 약속을 실천으로 보여드리는 시간이 될 것"이라며 "교통과 경제, 교육, 복지 등 시민 삶과 직결된 과제부터 하나씩 해결해 모두가 체감하는 변화와 성장을 반드시 만들어 가겠다"고 말했다.