닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

월계동~화랑대 6.8km 한 번에 걷는다…경춘선숲길 전 구간 뚫렸다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260629010010160

글자크기

닫기

박지숙 기자

승인 : 2026. 06. 29. 15:20

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

녹천중~광운대역 870m 연장…월계동~화랑대 하나로
철교 위 수변카페 '경춘마루' 7월 개관
경춘철교 위에 조성된 실제 기차모형의 수변카페 '경춘마루'의 모습
경춘철교 위에 조성된 실제 기차모형의 수변카페 '경춘마루'의 모습/노원구
서울 노원구가 월계동 녹천중학교에서 광운대역 보행육교를 잇는 경춘선숲길 연장 구간 870m 조성을 마치고 29일 전면 개방했다. 이로써 월계동에서 공릉동을 거쳐 화랑대까지 총 6.8km 경춘선숲길이 하나의 녹지축으로 완성됐다.

2023년 국가철도공단 '철도 유휴부지 활용사업' 공모 선정으로 추진된 이번 연장은 기존 월계동에서 끊겼던 숲길을 광운대역세권 개발사업과도 연결했다. 연장 구간 끝 경춘철교 위에는 열차를 형상화한 수변카페 '경춘마루'가 7월 문을 연다.

노원구 네 번째 수변카페로, 중랑천 전망과 음악분수를 즐길 수 있는 새 랜드마크로 기대된다. 공릉동 '공리단길'에 이어 월계동 일대도 문화·여가 거점으로 거듭날 전망이다. 오승록 구청장은 "경춘선숲길이 문화와 여가, 미래도시를 연결하는 노원의 대표 녹지축으로 성장했다"고 말했다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기