안산시장직 인수위원회 해단...민선9기 시정 출범 준비 완료

1.안산시장직 준비위원회 활동 마무리, 민선9기 본격 출범 준비 완료 0 29일 경기테크노파크에서 열린 민선9기 안산시장직 준비위원회 해단식식에서 이민근 시장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)을 비롯한 참석자들이 박수를 치며 기념촬영을 하고 있다./위원회

민선9기 안산시장직 준비위원회(이하 '위원회')는 29일 해단식을 끝으로 14일간의 공식 활동을 마무리했다.위원회는 공약과제 73건, 정책협약·시민제안 347건 등을 이민근 시장에게 전달할 예정이다.이날 해단식은 이민근 시장과 이흥업 위원장을 비롯해 5개 분과 준비위원 15명, 자문위원 17명, 허남석 부시장과 간부공무원 등 50여 명이 참석했다.지난 16일 출범한 위원회는 '중단없는 안산발전! 시민과 함께, 다시 뛰는 안산!'을 슬로건으로 내걸고, 민선9기 시정의 안정적인 출범과 정책의 연속성 확보를 위해 실무 중심의 정책형 위원회로 운영됐다.위원회는 14일간 부서별 업무보고와 공약보고회, 전체회의 및 분과회의, 운영위원회 회의 등을 통해 민선9기 시정 방향과 주요 정책을 점검하고 구체화했다.특히, 시민과의 약속인 공약이 차질 없이 이행될 수 있도록 심도 있는 논의를 거쳐 민선9기 공약과제 173건과 정책협약 및 시민 제안 과제 등 총 347건의 정책 제안을 이민근 시장에게 전달했다.이민근 시장은 "짧은 기간 동안 민선9기의 성공적인 출범과 중단없는 안산 발전을 위해 헌신해 주신 준비위원과 자문위원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 시민을 위해, 시민과 함께 혁신하는 안산시를 만들어 가겠다"고 말했다.이흥업 위원장은 "오늘 해단은 끝이 아니라 시민과 함께 만들어 갈 새로운 안산의 출발선" 이라며 "민선9기 안산시정이 시민이 체감하는 변화와 성과로 이어지길 기대한다"고 말했다.