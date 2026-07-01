피렐리, 국내 도로에 맞춘 사계절 타이어 ‘P8AS+’ 선봬

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피렐리코리아가 국내 시장을 겨냥한 사계절 타이어 'P8AS+(P8 올시즌 플러스)'를 선보인다고 1일 밝혔다.

회사에 따르면 P8AS+는 최근 증가하는 고인치 타이어 수요를 반영해 개발된 제품으로 국내 도로 환경을 고려한 트레드 패턴과 컴파운드를 적용했다. 제품은 7월 초부터 피렐리의 국내 유통 파트너인 타이어뱅크를 통해 전국 매장에서 판매될 예정이다.

P8AS+는 일부 규격을 제외한 대부분의 제품이 국내 타이어 소음 효율 등급에서 'AA' 등급을 받았다. 또한 새로운 트레드 컴파운드와 보이드 비율을 적용했으며 눈길 주행 성능을 나타내는 M+S(Mud+Snow) 인증을 획득했다. 회사는 이를 통해 젖은 노면 제동 성능과 사계절 주행 성능을 고려했다고 설명했다.

피렐리코리아는 최근 고인치 타이어 수요 증가에 맞춰 19인치 이상 규격을 확대할 계획이다. 해당 규격은 현대차와 제네시스 메르세데스-벤츠 등 주요 브랜드의 일부 세단과 SUV 모델에 적용할 수 있도록 구성됐다.

신제품 P8AS+는 전국 타이어뱅크 매장에서 단독 판매된다.

안드레아 이옵 피렐리코리아 법인장은 "P8AS+는 국내 시장의 수요와 소음 및 안전 기준을 고려해 개발한 제품"이라며 "앞으로도 국내 소비자의 다양한 차량 환경에 맞는 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.