닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

피렐리, 국내 도로에 맞춘 사계절 타이어 ‘P8AS+’ 선봬

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630001631022

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 07. 01. 09:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

피렐리코리아가 국내 시장을 겨냥한 사계절 타이어 'P8AS+(P8 올시즌 플러스)'를 선보인다고 1일 밝혔다.


회사에 따르면 P8AS+는 최근 증가하는 고인치 타이어 수요를 반영해 개발된 제품으로 국내 도로 환경을 고려한 트레드 패턴과 컴파운드를 적용했다. 제품은 7월 초부터 피렐리의 국내 유통 파트너인 타이어뱅크를 통해 전국 매장에서 판매될 예정이다.


P8AS+는 일부 규격을 제외한 대부분의 제품이 국내 타이어 소음 효율 등급에서 'AA' 등급을 받았다. 또한 새로운 트레드 컴파운드와 보이드 비율을 적용했으며 눈길 주행 성능을 나타내는 M+S(Mud+Snow) 인증을 획득했다. 회사는 이를 통해 젖은 노면 제동 성능과 사계절 주행 성능을 고려했다고 설명했다.


피렐리코리아는 최근 고인치 타이어 수요 증가에 맞춰 19인치 이상 규격을 확대할 계획이다. 해당 규격은 현대차와 제네시스 메르세데스-벤츠 등 주요 브랜드의 일부 세단과 SUV 모델에 적용할 수 있도록 구성됐다.


신제품 P8AS+는 전국 타이어뱅크 매장에서 단독 판매된다.


안드레아 이옵 피렐리코리아 법인장은 "P8AS+는 국내 시장의 수요와 소음 및 안전 기준을 고려해 개발한 제품"이라며 "앞으로도 국내 소비자의 다양한 차량 환경에 맞는 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기