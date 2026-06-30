LS일렉트릭, KAIST와 미래 전력 솔루션 공동 개발

공동연구센터 개소식 개최

글로벌 전력 시장 주도권 확보 나서

(사진) LS ELECTRIC-KAIST 공동연구센터 개소식 0 안길영 LS일렉트릭 생산/R&BD 총괄(부사장)(오른쪽)과 김경수 KAIST 대외부총장이 개소식에서 기념촬영을 하는 모습./LS일렉트릭

LS일렉트릭이 한국과학기술원(KAIST)과 함께 미래 전력 시장을 준비하면서 글로벌 전력 시장 주도권 확보에 나설 전망이다.30일 LS일렉트릭에 따르면 회사는 지난 29일 대전 유성구 KAIST 본원에서 'LS일렉트릭-KAIST 공동연구센터' 개소식을 개최했다. 개소식에는 안길영 LS일렉트릭 생산/R&BD 총괄(부사장)과 김경수 KAIST 대외부총장을 비롯한 양 기관의 주요 연구진과 관계자들이 참석했다.이번 협력을 통해 양 기관은 공동연구센터 운영을 통해 글로벌 전력 시장의 차세대 기술 장벽을 극복하고, 이를 통해 세계 시장을 선도할 고부가가치 미래 전력 솔루션을 공동 개발할 계획이다.연구센터는 기술 개발과 함께 인재 양성소 역할이 될 것으로 기대를 모은다. 양측은 공동 R&D를 통해 연구원들의 역량을 함께 끌어올리는 것은 물론, 맞춤형 인재를 조기에 선점하고 지속 가능한 인재 파이프라인을 구축한다는 전략이다. 또한 앞으로의 전력 패러다임 변화에 대응하기 위해 차세대 고효율 전력변환, 직류(DC) 배전, 인공지능(AI) 접목 설계 최적화, 고장 진단 기술을 통한 신뢰성 고도화, 차세대 냉각기술 등 연구 분야에 집중할 계획이다.이들 연구 분야는 AI 데이터센터 확산과 재생에너지 확대 등 전력산업 패러다임 변화의 중심에 있는 핵심 기술이다. 기술 난이도가 높고 글로벌 시장에서 경쟁이 치열한 분야인 만큼, 연구센터는 차세대 전력 분야의 기술 장벽을 극복하고 국가 미래 전력산업의 경쟁력을 높이는 핵심 거점 역할을 수행할 전망이다.안길영 LS일렉트릭 부사장은 "카이스트의 세계적인 연구 역량과 LS일렉트릭의 글로벌 No.1 기술력이 시너지를 낸다면 글로벌 전력 기술의 새로운 표준을 제시할 수 있을 것"이라며 "양 기관의 긴밀한 산학협력을 통해 산업의 패러다임을 바꿀 차세대 전력 솔루션을 선점하고, 글로벌 전력 시장에서의 주도권을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.김경수 KAIST 대외부총장은 "이번 공동연구센터 설립을 통해 차세대 전력 분야의 기술 장벽을 극복하는데 최선을 다하겠다"며 "공동연구센터가 국가 미래 전력 산업을 선도할 원천 기술 확보의 거점이자, 글로벌 핵심 인재를 양성하는 요람이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.