SK케미칼, 유연성 높인 데코시트 개발…스페셜티 소재 적용 범위 확대

도레이첨단소재·한솔홈데코와 협업…소재부터 완제품까지 기술 결합

스카이펠 적용해 곡면·각진 구조 시공성 개선

고급 인테리어용 GAG PET 필름 활용 범위 확대 기대

[SK케미칼] 스토리필름 적용 주방 하부장 0 스토리필름 적용 주방 하부장./SK케미칼

SK케미칼이 석유화학 업계의 고부가 스페셜티 소재 경쟁에 맞춰 소재 활용 범위를 넓히는 기술 개발에 나섰다. 자체 탄성소재를 적용해 가구·인테리어용 데코시트의 유연성을 높이면서 고객사의 제품 경쟁력 강화와 신규 적용 시장 확대를 동시에 노린다는 전략이다.30일 SK케미칼은 도레이첨단소재와 협업해 탄성소재 '스카이펠(SKYPEL)'을 적용한 유연 데코시트를 개발했다고 밝혔다. 한솔홈데코는 해당 데코시트를 자사 인테리어 마감재인 '스토리필름'에 적용해 가공성과 적용성을 개선한 업그레이드 제품을 선보였다.이번에 개발된 데코시트는 고급 가구와 인테리어 마감재에 사용되는 GAG PET 필름의 높은 투명도와 광택, 선명한 색감 등 기존 장점을 유지하면서 유연성을 강화한 것이 특징이다. 스카이펠을 적용해 곡면이나 각진 구조에서도 들뜸 없이 밀착 시공이 가능하도록 개선해 하나의 소재로 평면과 곡면을 모두 구현할 수 있도록 했다.스카이펠은 폴리에스터 기반 열가소성 탄성체(TPEE)로 고무의 유연성과 엔지니어링 플라스틱의 강도를 동시에 갖춘 소재다. 내열성과 내충격성, 기계적 강도, 내화학성이 뛰어나 다양한 산업 분야에 활용되고 있다.SK케미칼은 다양한 스페셜티 소재 포트폴리오를 바탕으로 각 분야 전문 기업과의 협업을 확대하며 소재 적용 영역을 지속 넓혀 나갈 계획이다.김응수 SK케미칼 그린소재본부장은 "이번 프로젝트는 기존 제품에 소재 기술을 적용해 실질적인 성능 개선을 이끌어낸 사례"라며 "앞으로도 차별화된 스페셜티 소재를 기반으로 고객과 함께 다양한 응용 분야를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.