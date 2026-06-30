파마리서치, 전문 애프터케어 브랜드 ‘리쥬덱스’ 론칭

[이미지] 파마리서치 신제품 ‘리쥬덱스’ 0 파마리서치 신제품 '리쥬덱스'. /파마리서치

재생의학 전문기업 파마리서치가 전문 애프터케어 브랜드 '리쥬덱스(REJUDEX)'를 새롭게 선보인다.30일 파마리서치에 따르면 리쥬덱스는 기존 '리쥬더마 EX'를 리뉴얼한 브랜드로 '더마 리페어링 크림', '더마 리페어링 솔루션 앰플', '더마 리페어링 드레싱 마스크', '더마 리페어링 크림 미스트' 등 4종으로 구성됐다.더마 리페어링 크림은 기존 '리쥬더마 EX 리페어 크림'을 리뉴얼한 것으로 전문 피부 관리 후 자극받은 피부를 진정시키고 피부 장벽 관리에 도움을 줄 수 있도록 개발됐다. 국내 최초로 리쥬란 등 전문 피부 관리 후 인체 적용 시험 결과를 확보했으며 사용 후 약 4배의 응급 진정 효과가 확인됐다.더마 리페어링 드레싱 마스크는 크림 에센스를 함유한 거즈 타입 시트를 적용해 피부 밀착력을 높였다. 전문 피부 관리 후 민감해진 피부의 열감을 낮추고 피부 진정에 도움을 주며 1회 사용만으로 피부 온도가 평균 10.5℃ 감소한다.더마 리페어링 솔루션 앰플은 전문 관리 후 남을 수 있는 피부 흔적 관리에 초점을 맞췄다. 관리 후 붉은 피부가 색소침착으로 이어지는 것을 예방하고 피부 흔적 관리에 도움을 준다.더마 리페어링 크림 미스트는 피부가 건조하거나 자극을 받았을 때 수시로 사용할 수 있는 제품으로 피부 진정과 보습 유지에 도움을 준다.파마리서치는 리쥬덱스 론칭 기념으로 내달 1일부터 9월 30일까지 올리브영 N성수점에서 팝업스토어를 운영한다. 제품은 전국 올리브영 매장에서 판매된다.파마리서치 관계자는 "전문 피부 관리 후 자극과 건조함, 피부 흔적 등을 고민하는 소비자들에게 효과적인 애프터케어 솔루션이 되길 기대한다 "고 말했다.