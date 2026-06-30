파마리서치, 전문 애프터케어 브랜드 ‘리쥬덱스’ 론칭

30일 파마리서치에 따르면 리쥬덱스는 기존 '리쥬더마 EX'를 리뉴얼한 브랜드로 '더마 리페어링 크림', '더마 리페어링 솔루션 앰플', '더마 리페어링 드레싱 마스크', '더마 리페어링 크림 미스트' 등 4종으로 구성됐다.
더마 리페어링 크림은 기존 '리쥬더마 EX 리페어 크림'을 리뉴얼한 것으로 전문 피부 관리 후 자극받은 피부를 진정시키고 피부 장벽 관리에 도움을 줄 수 있도록 개발됐다. 국내 최초로 리쥬란 등 전문 피부 관리 후 인체 적용 시험 결과를 확보했으며 사용 후 약 4배의 응급 진정 효과가 확인됐다.
더마 리페어링 드레싱 마스크는 크림 에센스를 함유한 거즈 타입 시트를 적용해 피부 밀착력을 높였다. 전문 피부 관리 후 민감해진 피부의 열감을 낮추고 피부 진정에 도움을 주며 1회 사용만으로 피부 온도가 평균 10.5℃ 감소한다.
더마 리페어링 솔루션 앰플은 전문 관리 후 남을 수 있는 피부 흔적 관리에 초점을 맞췄다. 관리 후 붉은 피부가 색소침착으로 이어지는 것을 예방하고 피부 흔적 관리에 도움을 준다.
더마 리페어링 크림 미스트는 피부가 건조하거나 자극을 받았을 때 수시로 사용할 수 있는 제품으로 피부 진정과 보습 유지에 도움을 준다.
파마리서치는 리쥬덱스 론칭 기념으로 내달 1일부터 9월 30일까지 올리브영 N성수점에서 팝업스토어를 운영한다. 제품은 전국 올리브영 매장에서 판매된다.
파마리서치 관계자는 "전문 피부 관리 후 자극과 건조함, 피부 흔적 등을 고민하는 소비자들에게 효과적인 애프터케어 솔루션이 되길 기대한다 "고 말했다.