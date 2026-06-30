KCC글라스, 유리 가공 품질 관리 체계 고도화…새 등급 신설

3. KCC글라스 본사 전경 0 KCC글라스 본사 전경. /KCC

KCC글라스가 유리 가공 회원사 인증 네트워크 '이마스터클럽'에 프리미엄 인증인 '원(ONE) 등급'을 신설하고 유리 가공 품질 관리 체계 고도화에 나선다.30일 KCC글라스에 따르면 이마스터클럽은 KCC글라스가 우수한 기술력과 품질 경쟁력을 갖춘 유리 가공 업체에 회원사 자격과 인증을 부여하는 제도다. 현재 KCC글라스는 전국 121개 회원사에 164개의 인증을 부여하고 있다.이번에 신설된 원 등급은 이마스터클럽 전체 회원사 중 상위 10% 수준의 최상위 역량을 갖춘 회원사에만 부여되는 인증이다. 공정 특성별로 세분화해 복층유리 부문 10개, 강화유리 부문 3개, 접합유리 부문 2개의 인증을 부여한다.평가 기간은 매년 1월부터 4월까지다. 인증 결과는 연 1회 개최되는 정기 세미나를 통해 발표된다.원 등급 인증을 받은 회원사에는 KOLAS 공인성적서 지원, 특판 프로젝트 선정 시 가산점 부여, 품질 측정 장비 지원, 대내외 홍보 지원 등 다양한 인센티브가 제공된다.KCC글라스는 이를 통해 선별된 회원사의 경쟁력을 높이는 한편, 이마스터클럽 회원사의 자발적인 품질 개선을 유도한다는 방침이다.KCC글라스 관계자는 "국내 유리 시장을 이끌 핵심 회원사를 육성하고 이마스터클럽의 품질 관리 역량을 한층 강화하기 위한 것"이라며 "최우수 회원사들과 함께 업계 최고 수준의 유리 가공 품질 기준을 정립해 나갈 것"이라고 말했다.