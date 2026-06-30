삼성전기, 빅테크 기업에 4500억 규모 MLCC 공급

내년 1월부터 12월까지

빅테크 기업 공급 확대

[참고사진]삼성전기 MLCC 0 삼성전기 MLCC. /삼성전기

삼성전기가 글로벌 빅테크 기업에 인공지능(AI) 서버용 적층세라믹캐패시터(MLCC)를 공급한다. 회사의 MLCC가 기술력을 인정받은 결과다. 회사는 향후 차세대 선단 제품을 개발해 시장을 선점하겠다는 전략이다.30일 삼성전기는 최근 빅테크사와 약 4500억원 규모의 MLCC 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 내년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 동안이다.MLCC는 전기를 저장했다가 반도체에 안정적으로 공급해 원활한 동작을 돕는 핵심 부품이다. 전자제품 안에서 신호 간섭(노이즈)를 제거해 전자제품의 성능과 안정성을 높이는 기능도 있다. 이에 AI 서버 환경에서 안정적인 전력 제어를 담당하는 MLCC의 역할이 더욱 중요해졌다는 게 삼성전기 관계자 설명이다.현재 삼성전기는 전체 글로벌 MLCC 시장에서는 25%의 점유율을 차지하고 있다. 기술 난도가 높은 AI 서버용 MLCC 시장에서는 40% 이상의 점유율을 확보하며 글로벌 선두권을 유지하고 있다. 이는 초소형·고용량·고신뢰성 제품 경쟁력을 바탕으로 AI 서버 시장에서 차별화된 입지를 구축한 결과다.회사는 이번 계약을 계기로 글로벌 고객사 및 주요 빅테크 기업들과 2027년 이후 공급 확대를 포함한 다양한 협의를 진행할 예정이다. 특히 고부가 제품 중심의 공급 비중을 꾸준히 확대해 나갈 계획이다.장덕현 삼성전기 사장은 "이번 계약은 삼성전기 MLCC가 AI 시대 핵심 부품으로서의 기술력을 인정받은 결과"라며 "고객 요구에 맞춘 차세대 선단 제품을 앞서 개발해 시장을 선점해 나가겠다"고 말했다.