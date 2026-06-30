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중기벤처 중소

탑텐 ‘쿨에어 브라 캐미솔’ 판매액↑…지난해 동기比 26%↑

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 30. 10:05

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[사진] 신성통상 탑텐 앰버서더 배우 전지현 ’쿨에어 브라 캐미솔’ 착장 화보
[사진] 신성통상 탑텐 앰버서더 배우 전지현 '쿨에어 브라 캐미솔' 착장 화보
신성통상 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN10)의 냉감 이너웨어 수요 증가가 늘어나고 있다.

30일 신성통상에 따르면 탑텐의 '쿨에어(COOL Air) 브라 캐미솔'은 올해 1월부터 6월 17일까지 판매액이 지난해 동기 대비 26% 상승했다.

이너웨어를 일상복과 자연스럽게 매치하는 스타일링 확산 속, 이른 더위로 인한 냉감 이너웨어 수요 확대가 맞물린 결과로 분석된다는 게 신성통상 측의 설명이다.

최근 이너웨어를 단독 착용하거나 다양한 아이템과 레이어드하는 스타일이 대중화되는 추세다. 이에 여름철 기본 티셔츠를 중심으로 형성됐던 냉감 의류 수요도 이너웨어 영역으로 확장되면서 기능성과 스타일을 겸비한 냉감 이너웨어가 새로운 여름 패션 아이템으로 주목받고 있다. 장마 시즌까지 더해지면 수요는 더욱 확대될 전망이다.

해당 제품은 접촉냉감 소재와 속건 기능을 갖춰 이른 더위는 물론 장마철 높은 습도 속에서도 쾌적한 착용감을 유지할 수 있다. 내장형 브라 패드가 우수한 지지력으로 압박 없이 깔끔한 실루엣을 연출하며 땀을 빠르게 흡수·건조해 겉옷이 몸에 달라붙거나 땀 자국이 남는 불편함을 줄인다.

탑텐은 해당 제품의 경쟁력과 활용도를 소비자에게 직관적으로 전달하고자 브랜드 앰버서더 배우 전지현의 착장 화보를 공개하기도 했다.

신성통상 탑텐 관계자는 "이번 판매 성과는 이너웨어가 기능성과 활용도를 모두 갖춘 일상 필수템으로 변화하고 있는 소비 흐름을 보여준다"며 "올 여름 관련 수요 확대에 맞춰 '쿨에어' 라인의 경쟁력과 활용 가치를 알리는 활동을 전개해 나갈 계획"이라고 말했다.
이철현 기자

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