아이에스동서, ‘펜타힐즈W 1단지’ 1순위 청약 접수

청약 1순위 자격은 경산시 또는 대구·경북 거주자로서, 청약통장 가입기간 6개월 이상 및 예치금 충족 조건을 갖춰야 한다. 만 19세 이상 가구주·가구원 모두 청약이 가능하며, 유주택자도 청약할 수 있다.
이날 1순위 청약에 이어 오는 7월 1일에 2순위 청약을 진행한다. 같은 달 7일에 당첨자를 발표하며, 20~22일 정당계약을 진행한다.
전용면적 85㎡ 이하(84A, 84B) 주택형은 가점제 40%, 추첨제 60%가 적용된다. 전용면적 85㎡ 초과 주택형은 추첨제 100%가 적용된다. 전매제한, 재당첨제한, 거주의무기간 규제 적용을 받지 않는다.
중도금 60% 무이자 혜택이 제공된다. 기본제공 품목을 늘리고 유상옵션 비중을 최소화하며 수요자들의 내 집 마련 비용 부담을 줄였다.
총 3443가구의 펜타힐즈W 가운데 먼저 공급되는 펜타힐즈W 1단지는 지하 6층~지상 59층, 9개 동, 총 1712가구로 조성한다. 일부 타입은 레이크뷰, 시티뷰, 마운틴뷰를 동시에 누릴 수 있다. 와이드 설계와 알파룸, 가변형 구조를 적용했다.
59층 단지의 특성을 고려해 저·고층 구간을 분리한 동별 고속 엘리베이터를 도입한다. 가구당 약 1.86대의 주차 공간을 확보하고, 이 중 44%를 확장형 주차면으로 구성했다. 각 층에는 음식물 쓰레기 이송 시스템도 도입한다.
단지 가까이에 2029년 3월 개교 예정인 중산초등학교(가칭)가 있으며, 바로 옆에는 중·고등학교 설립 예정 부지가 마련돼 있다. 경산시립중산도서관과 중산동 학원가도 인접해 있다.
대구지하철 2호선 사월역을 이용할 수 있으며, 구미~대구~경산을 잇는 대경선 광역철도까지 이용할 수 있다. 대구를 관통하는 달구벌대로를 비롯해 유니버시아드로, 중앙고속도로(부산~대구) 수성IC 등 차량 교통망 이용도 쉽다.