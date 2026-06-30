아이에스동서, ‘펜타힐즈W 1단지’ 1순위 청약 접수

1 0 펜타힐즈W 조감도.

아이에스동서(IS동서)가 경북 경산시 중산지구(펜타힐즈) A2-1블록에 짓는 '펜타힐즈W 1단지'의 1순위 청약 접수를 30일 진행한다. 펜타힐즈에서는 2021년 이후 분양하는 단지다.청약 1순위 자격은 경산시 또는 대구·경북 거주자로서, 청약통장 가입기간 6개월 이상 및 예치금 충족 조건을 갖춰야 한다. 만 19세 이상 가구주·가구원 모두 청약이 가능하며, 유주택자도 청약할 수 있다.이날 1순위 청약에 이어 오는 7월 1일에 2순위 청약을 진행한다. 같은 달 7일에 당첨자를 발표하며, 20~22일 정당계약을 진행한다.전용면적 85㎡ 이하(84A, 84B) 주택형은 가점제 40%, 추첨제 60%가 적용된다. 전용면적 85㎡ 초과 주택형은 추첨제 100%가 적용된다. 전매제한, 재당첨제한, 거주의무기간 규제 적용을 받지 않는다.중도금 60% 무이자 혜택이 제공된다. 기본제공 품목을 늘리고 유상옵션 비중을 최소화하며 수요자들의 내 집 마련 비용 부담을 줄였다.총 3443가구의 펜타힐즈W 가운데 먼저 공급되는 펜타힐즈W 1단지는 지하 6층~지상 59층, 9개 동, 총 1712가구로 조성한다. 일부 타입은 레이크뷰, 시티뷰, 마운틴뷰를 동시에 누릴 수 있다. 와이드 설계와 알파룸, 가변형 구조를 적용했다.59층 단지의 특성을 고려해 저·고층 구간을 분리한 동별 고속 엘리베이터를 도입한다. 가구당 약 1.86대의 주차 공간을 확보하고, 이 중 44%를 확장형 주차면으로 구성했다. 각 층에는 음식물 쓰레기 이송 시스템도 도입한다.단지 가까이에 2029년 3월 개교 예정인 중산초등학교(가칭)가 있으며, 바로 옆에는 중·고등학교 설립 예정 부지가 마련돼 있다. 경산시립중산도서관과 중산동 학원가도 인접해 있다.대구지하철 2호선 사월역을 이용할 수 있으며, 구미~대구~경산을 잇는 대경선 광역철도까지 이용할 수 있다. 대구를 관통하는 달구벌대로를 비롯해 유니버시아드로, 중앙고속도로(부산~대구) 수성IC 등 차량 교통망 이용도 쉽다.