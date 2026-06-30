강승준 신용보증기금 이사장, 혁신 스타트업 현장 찾아 소통 강화 행보

신보 금융지원 프로그램 단계별로 지원 받은 '유니컨' 방문

기술 시연과 함께 '혁신아이콘' 지정 기업 현판식에도 참여

[사진1] 신용보증기금_혁신아이콘 선정 기념 현판식 0 강승준 신용보증기금 이사장(왼쪽)이 29일 경기도 판교에 위치한 '유니컨'에서 혁신아이콘 현판식을 마치고 김영동 유니컨 대표이사와 함께 기념 촬영을 하고 있다./신용보증기금

강승준 신용보증기금 이사장이 혁신 스타트업 현장을 찾아 정책금융의 역할과 수요를 살폈다.신용보증기금은 강 이사장이 지난 29일 경기도 판교에 위치한 '유니컨'을 방문했다고 30일 밝혔다. 강 이사장은 유니컨이 개발한 차세대 무선 인터커넥트 기술의 시연을 보고, 혁신아이콘 선정 기념 현판식에도 참여했다. 이어 기술을 사업화하는 과정에서 겪는 애로사항을 듣고 스케일업을 위한 실질적인 지원 방안에 대해 논의했다.유니컨은 전자기기 내·외부의 초근거리 연결 구간에서 복잡한 유선 케이블과 커넥터를 대체할 수 있는 60GHz 기반 무선 송수신 반도체 칩(UC60)을 개발하는 팹리스 기업이다. UC60은 고속 데이터를 무선으로 안정적으로 전송할 수 있도록 지원하면서도 송·수신을 동시에 수행하는 양방향 통신 구현에 필요한 반도체 칩 수를 줄여 전력과 공간 효율을 높인 것이 강점이다.회사는 우수한 기술력을 인정받아 누적 336억원의 투자를 유치했으며, 'CES 2026'에서 혁신상을 수상했다. 현재는 로보틱스 등 피지컬 AI 관련 산업을 겨냥해 UC60 칩 양산에 속도를 내고 있다.유니컨은 신보의 스타트업 금융지원 프로그램을 단계별로 지원받아 성장한 대표적인 사례다. 지난 2022년 5월 설립 직후 '뉴본펭귄' 선정을 시작으로 '퍼스트펭귄', '프리 아이콘(Pre-ICON)'을 거쳐 올해 4월에는 혁신아이콘 기업으로 선정됐다.혁신아이콘은 성장 가능성이 높은 혁신 스타트업을 집중 육성하는 프로그램으로 선정 기업에게는 3년간 최대 200억 원의 신용보증 지원, 보증연계투자, 해외진출 지원, 기술·특허 자문 및 맞춤형 컨설팅 등 다양한 금융·비금융 서비스가 제공된다.강승준 이사장은 "창업 초기부터 신보와 동행해 온 유니컨의 혁신아이콘 선정을 진심으로 축하한다"며 "신보는 혁신스타트업이 창업 초기부터 스케일업에 이르기까지 모든 성장 주기에 걸쳐 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.