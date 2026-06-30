IPARK현대산업개발, 지속가능경영보고서 발간…“경제간접기여 성과 2880억원”

1 0 PARK현대산업개발이 창립 50주년을 맞아 발행한 지속가능보고서 2026 모습.

IPARK현대산업개발은 지난 29일 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과와 중장기 성장을 위한 추진 방향을 담은 지속가능보고서 2026을 발간했다고 30일 밝혔다.이번 보고서는 창립 50주년을 기념해 신규 기업 이미지(CI)와 브랜드 이미지(BI)를 중심으로 디자인했으며, 심볼인 '위대한 연속성'을 배경으로 미감을 부여했다. 내용에는 HDC그룹의 50주년 연혁과 정체성 등을 소개하는 장을 추가했다.특히 고객과 사회에 대한 가치 창출 방향을 새롭게 정립하기 위해 정체성인 경계를 넘는 스페셜리스트와 미션인 '더 나은 삶의 형식'을 지속가능경영 활동 전반에 반영했다.올해 보고서는 건설 사업 전 과정에서 창출되는 경제·환경·사회적 가치를 화폐 단위로 산정해 ESG 성과의 정량적 관리 기반을 새롭게 마련했다. 이는 재무적 성과뿐만 아니라 고용, 납세, 경제적 기여 등이 이해관계자와 사회 전반에 미치는 영향을 화폐 단위로 환산한 것이다.대표적으로 고용·배당·납세 등을 포함한 경제 간접 기여 성과는 약 2880억원, 임직원 삶의 질 제고, 협력사 동반성장, 사회공헌 등을 통한 성과는 약 633억원, 재생에너지 사용 등 환경성과로는 약 17억원 등이 있다.또한 올해 새롭게 최고리스크관리책임자(CRO)를 선임해 리스크 관리 체계 강화를 통한 거버넌스 측면을 개선했고, 자연자본 및 생물다양성 관리 체계를 새롭게 구축해 기후 및 자연 리스크 대응 역량을 강화했다.환경 측면에서는 탄소중립 달성을 목표로 한 단계별 감축 로드맵에 따른 온실가스 감축 활동을 이어가는 한편, 폐기물 발생량 등 환경 관리 지표도 개선했다.사회 측면에서는 사망만인율, 고위험재해비율 등 주요 안전 지표가 최근 3년 연속 개선되며 관리 수준을 끌어올렸고, 협력회사 ESG 지원 확대와 품질관리 체계 고도화를 통해 지속 가능한 공급망 기반도 강화했다.IPARK현대산업개발 관계자는 "올해 보고서는 창립 50주년을 맞아 리스크 관리 체계의 실행력 강화와 디지털 전환, 기후변화 대응 등 미래 경쟁력 확보를 위한 노력을 충실히 담은 것이 특징"이라며 "앞으로도 안전과 품질을 최우선 가치로 삼아 지속 가능한 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.