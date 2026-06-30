경북도, 에너지산업융복합단지 지원센터 입주기업 모집

30일 경북도에 따르면 종합지원센터는 지역 에너지산업의 연구개발과 기업 지원, 전문인력 양성을 위한 핵심 거점시설로 영덕군 영덕읍에 조성됐다.
센터는 국비 76억원을 포함해 총사업비 190억원을 투입해 부지면적 1만3968㎡, 연면적 8301㎡ 규모로 건립됐다. 본부동(지하 1층·지상 4층)과 실습동(지상 1층)을 갖추고 있으며 기업 입주공간을 비롯해 교육훈련시설, 회의실, 강당 등 기업 활동을 지원하는 시설이 마련돼 있다.
현재 4개 에너지기업이 입주해 연구개발과 기업 활동을 진행하고 있으며, 이번 모집을 통해 연구개발업을 영위하는 기업과 기관·단체 등 10개 기업을 추가로 선정할 계획이다.
신청 기간은 7월 13일부터 20일 오후 6시까지이며 종합지원센터를 방문해 접수하면 된다. 신청 대상은 한국표준산업분류상 연구개발업(M70)을 영위하는 기업과 기관·단체로, 에너지 관련 업종은 평가 과정에서 가점을 받을 수 있다.
입주기업은 기업 역량과 사업계획의 적정성, 기대효과 등을 종합 평가해 선정한다. 선정된 기업은 오는 8월 공유재산 사용허가와 입주계약을 체결한 뒤 9월부터 입주하게 된다. 사용기간은 최초 5년이며 1회 연장을 통해 최대 10년까지 사용할 수 있다.
경북도는 최근 영덕 신규 원전 유치와 경주 소형모듈원전(SMR) 국가산업단지 조성, 포항 수소환원제철, 울진 원자력 청정수소 생산기지 조성 등 동해안을 중심으로 에너지산업 기반이 확대되고 있는 만큼 종합지원센터를 미래 에너지산업 육성의 거점으로 활용한다는 계획이다.
올해 하반기에는 연구용역을 통해 풍력 중심의 산업구조를 수소와 원자력, 전력망 등 미래 에너지산업 분야로 확대하는 방안도 마련할 예정이다.
김미경 경북도 에너지산업국장은 "종합지원센터를 중심으로 산·학·연 협력체계를 강화해 미래 에너지기업이 성장할 수 있는 산업생태계를 조성하겠다"며 "우수한 기술력과 성장 가능성을 갖춘 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.