KCC실리콘, ‘인-코스메틱스 코리아’서 신규 개발품 소개

지난해 인-코스메틱스 코리아에 참가했던 KCC실리콘 부스 전경 0 지난해 인-코스메틱스 코리아에 참가했던 KCC실리콘 부스 전경. /KCC실리콘

KCC실리콘이 국내 최대 화장품 원료 전문 전시회 '인-코스메틱스 코리아 2026'에 참가해 K-뷰티 시장의 경쟁력을 높일 고기능 실리콘 소재를 선보인다.30일 KCC실리콘에 따르면 이번 전시회는 내달 1일부터 3일까지 서울 코엑스에서 열리며 화장품 원료 공급업체와 브랜드사, ODM·OEM 기업, 연구개발 전문가 등이 참가해 최신 기술과 시장 트렌드를 공유한다.KCC실리콘은 이번 전시에서 우수한 사용감과 기능성을 구현하는 다양한 실리콘 소재 포트폴리오를 공개한다. 실제 화장품 제형을 활용한 데모 시연과 기술 상담을 통해 고객 맞춤형 기술 지원 역량을 소개할 예정이다.특히 전시회 내 '이노베이션 존'에서는 신규 개발 제품인 '세라센스 RBS 12(SeraSense® RBS 12)'를 선보인다.이 제품은 KCC실리콘의 독자적 칙소성(도포 시 묽게 흐르지만 안정된 상태에서 점도가 올라가 겔처럼 유지되는 성질을 의미) 레진 블렌드 기술이 적용된 스페셜티 실리콘 필름 포머(필름 형성 성분)로 사용 과정에서 변화하는 독특한 감촉과 우수한 필름 형성 능력을 동시에 구현한다.메인 전시 부스에서는 유려한 사용감을 부여하고 밀착력과 지속력을 강화하는 세라센스(SeraSense®), 부드러운 피부 밀착감과 안정적인 제형 구현에 특화된 세라소프트(SeraSoft®), 가볍고 파우더리한 사용감을 구현하는 세라실크(SeraSilk®), 부드럽고 보송한 텍스처 구현에 적합한 세라스노우(SeraSnow®) 등이 소개될 예정이다.이와 함께 '세라실크 PDA 90(SeraSilk® PDA 90)', '세라센스 AG 21(SeraSense® AG 21)', '세라센스 GB 70(SeraSense® GB 70)' 등도 선보인다.KCC실리콘 관계자는 "KCC실리콘만의 차별화된 스페셜티 실리콘 기술을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 제공하고 글로벌 시장에서 협력 기회를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.